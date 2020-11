9. november 2020 Rôzne Školák sa vám poďakuje: 5 jednoduchých krokov k efektívnemu učeniu sa z domu

Rok 2020 zmenil plány snáď každému. Pri novoročnom prípitku sme ani len netušili, že časť roka nedobrovoľne strávime doma.

Platí to aj pre naše ratolesti. Zažívajú novinku – dištančné vzdelávanie. Veci, ktoré sa bežne učili v škole, musia zvládať z domu. Čo nie je jednoduchá záležitosť. Úspech a výsledky študentov vieme ovplyvniť aj my rodičia. Prečítajte si kroky, ktoré môžete začať aplikovať hneď teraz.

#1 Nalaďte sa na jednu vlnu

Zabudnite na „my sme to robili takto” alebo „nás to učili takto”. Ak chcete vášmu školákovi pomôcť, rozmýšľajte ako on. Zrejme vás to bude stáť pár minút času, aby ste si naštudovali, ako sa to učia teraz.

Vzdelávanie na našom území sa vyvíja od 9. storočia a pamätá ešte Konštantína a Metoda. Za viac ako 1100 rokov stihlo zažiť:

staroslovienčinu

kláštorné, farské a kapitulské školy

v období humaniznizmu individuálne vyučovanie – domáce školstvo

cirkevnú reformáciu zo 16. storočia

latinské stredné školy

elementárne ľudové školy

výchovný systém Jána Amosa Komenského

reformy Márie Terézie a Jozefa II.

Antona Bernoláka a Ľudovíta Štúra

maďarčinu ako vyučovací jazyk

dve svetové vojny

ZDŠ a mnoho iného.

Dnes sme pri základoch online vzdelávania. Práve my rodičia máme dôležitú úlohu v tomto systéme. Preto je dôležité, aby ste boli v súčasnosti. Veľa sa so svojím žiakom rozprávajte, aby ste „nasali” čo najviac z aktuálneho štýlu vzdelávania.

#2 Pomôžte mu nájsť dokonalý priestor na štúdium

Ak chodíte do práce a váš školák ma celý byt či dom pre seba, môže si vybrať kde sa mu najlepšie učí. Horšia situácia je, ak máte viac detí a ešte k tomu aj vy máte home office.

Obzvlášť v menších bytoch býva problém nájsť vhodné miesto. Vtedy nepomôže nič iné len kompromisy. Vždy večer si všetci doma sadnite a rozdeľte si časy v jednotlivých miestnostiach na ďalší deň.

TIP

S priestorom môžete improvizovať. Miestnosť na učenie nemusí byť len izba či obývačka. Dočasne môžete použiť kuchyňu, chodbu aj garáž.

#3 Pssst

Váš študent môže mať najlepšiu miestnosť na svete, ale ak nebude mať pokoj, z učenia nebude nič. Preto si v domácnosti stanovte pravidlá ohľadom súkromia a hluku počas vyučovania.

Vysávanie, mixovanie, televízia nahlas, rozhovory aj menej dôležité telefonáty počkajú aj na neskôr. Namiesto toho si pustite hudbu. Stačí, ak sa dohodnete na žánri, ktorý nikoho neruší, ba naopak inšpiruje k lepším výkonom.

#4 Nájdite recept na prokrastináciu

Výraz pochádzajúci z latinčiny označuje odkladanie vecí na neskôr. Určite to poznáte: „Však to spravím zajtra.“ Mamy to označujú jednoduchým: „Robí všetko, čo nemusí, len aby sa nemusel učiť. Dokonca aj riad umýva.“

Návodov, ako bojovať s prokrastináciou nájdete na internete niekoľko. Aj my prinášame jeden jednoduchý:

hneď po zobudení pracovať na úlohách

odložiť všetky rozptylovacie veci – Facebook, Instagram aj Tik Tok

začať najdôležitejšou úlohou – väčšinou je to tá, do ktorej sa mu najviac nechce

všetky úlohy si značiť do zoznamu a odškrtávať splnené úlohy

prokrastinácia končí na začiatku vykonávania úlohy

buďte príkladom – ukážte, ako si bezodkladne plníte svoje povinnosti

#5 Vybavte ho potrebnou technikou

Žiadne alebo historické elektronické vybavenie vašej ratolesti v online vzdelávaní nepomôže. Bude treba siahnuť do peňaženky a kúpiť poriadny hardvér. Dnes dokážete kúpiť špičkovú techniku za veľmi príjemné ceny. Čo vlastne študent potrebuje?

Notebook

Prenosný počítač je základom. Napríklad Umax VisionBook 13Wg UMM23013G vôbec nezaťaží váš rodinný rozpočet.

Výhody

ľahký

kompaktný

dostatočná uhlopriečka

patrí medzi najobľúbenejšie študentské notebooky

dlhá výdrž batérie

Nevýhody

Windows 10 v Češtine

Tablet

Dnešní študenti nepotrebujú stolový počítač a mnohí už ani notebook. Stačí im miesto, kde si môžu sadnúť a tablet. Opäť ide o dostupné zariadenie na učenie. Napríklad Huawei MediaPad T3 10 je ideálny, ak máte viac školákov.

Výhody

nízka cena

uhlopriečka 9,6”

výkonný procesor

2 MPx a 5 MPx fotoaparáty

operačným systémom Android 7 s nadstavbou EMUI 5.1

Nevýhody

kapacita batérie

iba Bluetooth 4.1

Slúchadlá

Súkromie sa dnes dá dosiahnuť jednoducho. Študent si vloží do uší bezdrôtové slúchadlá a je to svojom svete. Kombináciou kvality a štýlu sú Apple Airpods. Využije ich na počúvanie hudby aj na online hodiny a nebude rušiť súrodencov.

Výhody

ľahké spárovanie

dlhá výdrž batérie

vysoká kvalita zvuku

elegantný vzhľad

mikrofóny eliminujú zvuk v pozadí

Nevýhody

vyššia cena

Záver

Učenie z domu nemusí byť nočnou morou. Zapracovaním 5 krokov vyššie dosiahnete príjemné prostredie na vzdelávanie. Vďaka nim eliminujete absenciu fyzickej výuky a podporíte samostatnosť vášho školáka.

