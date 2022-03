Zdroj: TASR/František Iván Skupina Scorpions na podporu Ukrajiny ZMENILA text svojho hitu Wind of Change Ďalším prejavom podpory pre Ukrajinu bola aj gitara Matthiasa Jabsa modrej a žltej farby i nasvietenie scény lúčmi modrej a žltej farby. 29. marec 2022 Zo zahraničia

29. marec 2022

Skupina Scorpions na podporu Ukrajiny ZMENILA text svojho hitu Wind of Change

Nemecká rocková skupina Scorpions na nedávnom koncerte zmenila slová svojho hitu Wind of Change, aby takto vyjadrila podporu Ukrajine. Táto pieseň vznikla v roku 1990 a bola venovaná „perestrojke“ Sovietskom zväze a koncu studenej vojny. Informoval o tom poľský web Gazeta.pl.

Zmena textu

Skupina Scorpions, ktorá sa po prestávke spôsobenej pandémiou koronavírusu vracia ku koncertovaniu, počas jedného z prvých vystúpení v Las Vegas urobila niekoľko symbolických gest na podporu Ukrajiny. Najvýraznejším z nich bola zmena textu v kultovej piesni Wind Of Change, píše Gazeta.pl.

V texte piesne boli pôvodne zmienky o Moskve a parku Gorkého na nábreží rieky Moskva. V novej situácii, ktorá nastala po ruskej invázii na Ukrajinu, sa skupina Scorpions rozhodla zameniť úvodnú frázu, takže vokalista Klaus Meine namiesto „I Follow the Moskva/down to Gorky Park/ Listening to the wind of change“ spieval „Now listen to my heart/It says Ukraine/Waiting for the wind to change…“

