Včera o 22:59 Jakub Forgács Regióny Skutočne jelenicu nemohol zabiť VLK? Nemocnica zverejnila VIDEO z areálu Správa o mŕtvej jelenici pri breznianskej nemocnici rozdelila ľudí. Bol na mieste skutočne vlk?

Ešte v stredu informoval podpredseda BBSK Roman Malatinec o jelenici, ktorú našli zabitú pri Nemocnici Brezno. O incidente hovoril ako o útoku vlkov. Čo však nasledovalo?

Išlo o hoax?

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR túto informáciu na sociálnej sieti označilo za hoax. Uviedlo pritom tri hlavné dôvody:

„Na mieste neboli zaznamenané žiadne stopy vlka dravého, ale stopy po pneumatikách. Niektoré zdroje tvrdia, že na mieste boli nájdené stopy vlka. Je však vysoko nepravdepodobné, že by sa na trávnatej ploche zachoval odtlačok šelmy, pretože na mieste bolo ťažko odčítať aj dezén pneumatík niekoľko násobne ťažšieho vozidla.“

„Neboli zaznamenané žiadne znaky zápasu medzi korisťou a predátorom.“

„Podľa zverejnenej fotodokumentácie jelenica na sebe nepreukazovala žiadne známky uhryznutia.“

Novinári však pôvodne mali iné informácie. „Poľovný hospodár na mieste jednoznačne potvrdil, že to bolo od vlkov,“ uviedol po ešte v stredu po udalosti pre Dnes24.sk predseda Poľovníckeho združenia Čertovica Brezno.

Vlk v areáli?

Vo štvrtok večer sa k celému incidentu vyjadrila na sociálnej sieti aj Nemocnica s poliklinikou Brezno, ktorá zverejnila video z areálu. V tom sa pohybuje zviera veľmi pripomínajúce vlka.

K videu nemocnica uviedla: „Len sme reagovali na "HOAX“, ktorý vydalo priamo MŽP SR. pričom ide o samotný HOAX a my sme zásadne proti šíreniu dezinformácií. Auto tam určite nebolo, zato vlka tam vidno na viacerých kamerách. Incident sa odohral tam, kde už kamery nevidia. Čo sa týka zvierat v našom areáli, sú úplne bežné, srny, líšky aj iné zvieratá sú súčasťou nášho kraja. Nechceme nijako zasahovať do diskusií o ochrane prírody, to je mimo nás, naozaj len reagujeme na klamstvo, že to vlk nemohol byť."

Zdroj: Facebook

Zdroj: Dnes24.sk