17. november 2023 Jakub Forgács Zo Slovenska Skvelý nápad GYMNAZISTOV má pomôcť nemocniciam: Odprezentujú ho až v Barcelone, FOTO Účastníci zdravotníckeho hackathonu vytvorili v Banskej Bystrici 11 tímov s dvomi až šiestimi členmi a spoločne vymýšľali riešenia na dve vybrané témy.

Zdravotnícky hackathon vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici bol plný inšpiratívny nápadov. Nemocnica o tom informovala na sociálnej sieti.

Rozhodla porota

„Víťazom piatkového hackathonu v rámci podujatia EIT Health iDays sa stal tím mladých študentov gymnázia,“ uviedla.

Podľa slov nemocnice obdivuhodné, že mladí ľudia, ktorí sa so zdravotníckou problematikou stretli po prvýkrát až na podujatí, dokázali nájsť za pár hodín riešenia, ktoré sa dajú pokojne aplikovať do praxe. „Svoje nápady tímy prezentovali pred -člennou odbornou porotou. Súčasťou bola napríklad aj naša pani riaditeľka Ing. Miriam Lapuníková, MBA. Odborná porota nakoniec vybrala tri najlepšie nápady a ten tím, ktorý sa umiestnil na prvom mieste, nezískal len finančnú odmenu a darčekové predmety od sponzorov, ale tiež poletí prezentovať svoj nápad na medzinárodnú súťaž do Barcelony,“ píše nemocnica.

Video: Jakub Forgács / Zdroj: Dnes24.sk

Zdroj: Dnes24.sk