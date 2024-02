21. február 2024 Šport Hokej Slafkovský a svetový šampionát? Takto sa na túto tému vyjadril generálny manažér Montrealu! V termíne od 10. do 26. mája sa odohrajú MS v hokeji 2024. Hostiť ich budú české mestá Praha a Ostrava.

Dejisko šampionátu bude teda blízko slovenských hraníc, čo by mohlo pre hráčov znamenať motiváciu navyše. Hokejoví fanúšikovia veria, že si na šampionáte budú môcť vychutnať aj umenie Košičana Juraja Slafkovského.

V súčasnosti azda najväčšia hviezda slovenského hokeja zažíva už v mladom veku skvelé obdobie v najprestížnejšej súťaži sveta a zlepšuje sa každým zápasom.

Účasť jeho Montrealu v play-off je však veľmi nepravdepodobná a aj preto sa už teraz vo veľkom diskutuje o jeho možnej účasti na šampionáte. Podstatné však bude jeho rozhodnutie, na ktoré môže mať vplyv aj vedenie Montrealu.

Slová generálneho manažéra

Odchovancovi košického hokeja beží trojročná nováčikovská zmluva a rozhodovať o jeho ďalšej hokejovej budúcnosti by sa mohlo začiatkom ďalšej sezóny.

Ako sa stavia k jeho možnej účasti na svetovom šampionáte generálny manažér Montrealu? „Aby som bol úprimný, ešte sme o tom nehovorili. Budeme musieť prebrať všetky výhody a nevýhody. Stále sme uprostred sezóny a v súčasnosti sa sústredíme na to. Keď príde čas, sadneme si a preberieme, čo je najlepšie pre Slafa,“ cituje Kenta Hughesa portál Sport24.pluska­.sk.

Ak sa nezraní, budem tam

Novinár Arpon Basu z prestížneho amerického webu The Athletic v rozhovore pre Dennikn.sk na margo tejto témy poznamenal, že vedenie Montrealu si uvedomuje, čo Slafkovský znamená pre Slovensko a takisto, čo Slovensko znamená preňho.

„Majstrovstvá sveta sú úžasnou príležitosťou na jeho rozvoj. Draftovali ho práve preto, aby zvládal takéto situácie. Nič by ich nepotešilo viac, ako poslať ho na dôležité zápasy blízko domova s podobným tlakom, ako je v Montreale. To mu predsa môže len pomôcť. Aj keby sa mu turnaj nevydaril, aj vtedy by sa veľa naučil, čiže za každých okolností mu to niečo dá. Ak sa nezraní, bude tam,“ je presvedčený Basu.

Foto: archívne

Zdroj: Dnes24.sk