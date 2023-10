Slafkovský odštartoval druhú sezónu v NHL asistenciou: Mladý Košičan hlási aj veľkú ZMENU!

Juraj Slafkovský a jeho Montreal odštartoval novú sezónu zápasom proti Torontu. Canadiens vo vyrovnanom dueli nakoniec podľahol Maple Leafs 5:6 po samostatných nájazdoch.

19-ročný rodák z Košíc si pripísal asistenciu a zaznamenal 2 plusové body. Na ľade strávil približne 15 minút, počas ktorých vyslal jednu strelu na bránku.

Tesne pred začiatkom novej sezóny Slafkovský oznámil aj jednu zásadnú zmenu v rámci svojho života za veľkou mlákou.

„Na rozdiel od minulého roka už nebývam v náhradnej kanadskej rodine, ale mám vlastný apartmán. Nemám s tým problém, pretože som žil tri roky sám vo Fínsku a jeden rok v Česku. Som na to zvyknutý,“ informoval vo svojom pravidelnom blogu, ktorý zverejňuje slovenská verzia oficiálnej stránky nhl.com.

„Sám si navarím, sám si poupratujem, sám si operiem. Je toho dosť, ale neprekáža mi to a všetko to zvládam. Niekedy to zaberie veľa času, ale tak to skrátka je, keď bývate sami,“ doplnil mladý Košičan.