11. apríl 2023 Hokej KONEČNE! Slafkovský sa po troch mesiacoch VRÁTIL na ľad: Pomôže Slovensku na šampionáte? Juraj Slafkovský sa po takmer štvrť roku od nepríjemného zranenia postavil na ľad. V najbližšej dobe plánuje pricestovať na Slovensko.

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský absolvoval v pondelok prvý tréning po takmer troch mesiacoch od zranenia kolena. V rozhovore pre zámorské médiá uviedol, že v momentálnom stave by nebol posilou pre slovenskú reprezentáciu na majstrovstvách sveta. Devätnásťročný Slovák tiež priznal, že počas svojej absencie si napozeral množstvo videí s hrou iných elitných hráčov NHL.

Slafkovský prišiel o možnosť štartovať na tretích seniorských majstrovstvách sve­ta.

Ešte na začiatku marca vylúčil generálny manažér Montrealu Kent Hughes, že by devätnásťročného útočníka uvoľnil na šampionát, ak by sa dovtedy stihol uzdraviť.

Prečo by nepomohol reprezentácii?

„Naposledy som bol na ľade 15. januára. Na Slovensku máme veľmi veľa dobrých hráčov, ktorí počas tohto obdobia hrali. Bolo by čudné, keby som ich vytlačil z nominácie. Bolo by to iné, keby som odohral aspoň pár duelov v závere sezóny. Po zranení potrebujem pár týždňov, aby som sa do toho dostal späť. Myslím si, že nie je čas na to, aby som bol v najlepšej forme. Keby som išiel na majstrovstvá sveta 50-percentný, nepomohol by som tímu. Tréneri môžu do reprezentácie povolať niekoho, kto hral celú sezónu a môže skutočne mužstvu pomôcť,“ uviedol Slafkovský počas rozhovoru so zámorskými médiami.

Slovenský útočník stihol do svojho zranenia 15. januára odohrať 39 stretnutí, v ktorých strelil 4 góly a pridal 6 asistencií: „Bolo by lepšie, keby som sezónu odohral celú a mal teraz za sebou 80 zápasov. Dostal som sa do nejakého bodu, no ďalšie veci som mal pred sebou a zastavil som sa uprostred cesty. Stratil som však len polovicu sezóny, to sa dá dohnať veľmi rýchlo. Mali sme stanovený plán na túto sezónu a museli sme ho prerušiť.“

Bude pripravený!

Slafkovský sa plánuje v najbližšej dobe vrátiť na Slovensko a do Montrealu chce prísť pred začiatkom leta. „Budem pripravený na sto percent. Možno aj na stodesať,“ povedal s úsmevom a pred prítomnými novinármi zhodnotil svoju premiérovú sezónu v profilige: „Mám na seba vysoké nároky, preto som očakával viac. Prišlo však zranenie, preto som sa snažil využiť čas na to, aby som sa dal do poriadku a zároveň sa začal pripravovať na budúcu sezónu.“

Počas takmer trojmesačnej absencie sledoval dianie okolo seba z tribúny alebo aj prostredníctvom analýzy hry svojich protihráčov. „Pozerali sme dosť videí s hrou Matthewsa či Tkachuka. Myslím, že sú to skvelí hráči v tejto lige a z ich hry si môžem vziať veľa vecí,“ dodala jednotka minuloročného draftu NHL.

Ça fait notre journée! 🤗



This made our day!#GoHabsGo pic.twitter.com/PAzfKYYP6G — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) April 10, 2023

