Zdroj: TASR/AP Photo/Fatima Shbair Slovenka v Izraeli: Je nás tu veľa. V noci počuť výstrely, krik a VÝBUCHY! Slovenka Zuzana, spolu s ostatnými cestujúcimi, priletela do Izraela v stredu 4. októbra. O pár dní sa rozpútala vojna. 10. október 2023 Lucia Lauková Správy Rôzne

10. október 2023 Lucia Lauková Správy Rôzne Slovenka v Izraeli: Je nás tu veľa. V noci počuť výstrely, krik a VÝBUCHY! Slovenka Zuzana, spolu s ostatnými cestujúcimi, priletela do Izraela v stredu 4. októbra. O pár dní sa rozpútala vojna.

Zdroj: TASR/AP Photo/Fatima Shbair

Slováci v Izraeli zažívajú pocity, strachu, beznádeje, ale aj sklamanie. Životne dôležitá je pre nich teraz odpoveď na jedinú otázku, ako sa dostanú domov.

Vyše 80 ľudí odvezie vládny špeciál, ktorý odletí z Bratislavy v stredu skoro ráno. Prioritizované budú zraniteľné osoby. Počty Slovákov, ktorí sa v krajine nachádzajú, sú však vyššie.

Je medzi nimi aj pani Zuzana, ktorá na sociálnej sieti priblížila situáciu v Izraeli, na ktorý v sobotu 7. októbra zaútočilo radikálne hnutie Hamas.

Do Tel Avivu, spolu s ostatnými 135 cestujúcimi, priletela v stredu 4. októbra pravidelnou leteckou linkou z Letiska Piešťany. Návrat domov však touto linkou možný nebude. Najbližší let, ktorý mal prepraviť turistov z Tel Avivu do Piešťan, je zrušený.

Beznádej a sklamanie

Turisti zažívali nepredstaviteľnú beznádej, keď nevedeli, ako sa vrátia domov. „Mnohí si myslíte, že odlietame špeciálnym lietadlom v stredu. Nie, nie je to tak. Je nás tu veľa a lietadlo odvezie asi 83 ľudí. Smola,“ píše Zuzana.

Ako uviedla, nachádzajú sa v oblasti, kde je relatívny pokoj. „Ale verte mi, že v noci počúvať výstrely, krik a výbuchy, to na pohode nikomu nepridá,“ opisuje situáciu v Izraeli.

Zuzana netají, že prežíva aj sklamanie. „Čo je pre Slovenskú republiku dôležitejšie, ako postarať sa v núdzi o svojich občanov? Verím, že sa spamätajú a pošlú ďalšie lietadlá, ale aby už nebolo neskoro,“ dúfa pani Zuzana.

„Odísť by sme mali do Jordánska a cez Turecko domov. Ak všetko dobre dopadne, uvidíme sa v piatok. Zatiaľ všetko zvládame aj preto, že sme skvelá partia,“ odkázala Zuzana cez sociálnu sieť.

Dôležitý odkaz premiéra

Aj v súvislosti so situáciou v Izraeli premiér Ľudovít Ódor odkázal občanom: „Chcem vás ubezpečiť, že vás v tom nenecháme Nečakáme na rôzne výzvy či odkazy z rôznych strán, ale konáme. Týka sa to aj situácie v Izraeli.“

„Máme pripravený vládny špeciál a v prípade, ak sa naši občania nevedia dostať domov iným spôsobom, vypravíme ho aj viackrát – podľa toho, ako to bude potrebné,“ ubezpečil Ľudovít Ódor.

„Prosím, ak ste to doteraz neurobili, skontaktujte sa so Slovenské veľvyslanectvo v Izraeli / Slovak Embassy in Israel, aby mali prehľad – a teda aj my Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR – koľkí z vás potrebujú pomoc,“ dodal Ódor.

Jeho slová potvrdila aj prezidentka Zuzana Čaputová. „Ministerstvo je pripravené poslať letecký špeciál do Tel Avivu opakovane, a preto odporúča našim občanom, ktorí v Izraeli z rôznych dôvodov uviazli a nie sú v zozname pasažierov pre zajtrajší let, aby zostali v kontakte s našim veľvyslanectvom prostredníctvom linky +972 544556642,“ vyzvala prezidentka.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

22 Galéria

Zdroj: TASR/AP Photo/Fatima Shbair

Zdroj: Dnes24.sk

Zdroj: Dnes24.sk