6. február 2020 Šport Hokej Slovenskí hokejisti sa v úvode Kaufland Cupu pochlapili: Otočili stratený zápas!

Slovenskí reprezentanti zvíťazili v prvom zápase hokejového Kaufland Cupu nad Bieloruskom 4:3. O svojom triumfe rozhodli v 3. tretine, v ktorej Marcel Haščák vyrovnal na 3:3 a víťazný gól zaznamenal Tomáš Marcinko.

Zdroj: TASR

Slováci mali ideálny štart do zápasu, keď po akcii druhého útoku dosiahol Jakub Sukeľ svoj prvý gól v reprezentácii. V 7. minúte Bielorusi zvládli oslabenie, v ktorom mohli aj skórovať, ale Sergej Maljavko neprekvapil brankára Košarišťana. Prvému oslabeniu sa síce ubránili aj Slováci, hostia si v ňom však vytvorili tlak, ktorý vyústil do vyrovnávajúceho gólu. Košarišťan neskrotil puk po akcii Demkova a Pavlovič dorazil puk do bránky – 1:1.

Bielorusi ovládli druhú tretinu

Aj v 2. tretine sa to najzaujímavejšie odohrávalo pri nerovnovážnom počte hráčov na ľade. V 30. minúte išli Slováci do vedenia, keď Krištof zblízka zužitkoval Zigovu prihrávku – 2:1. Na druhú prestávku však odchádzali spokojnejší Bielorusi. Tí v 37. minúte využili presilovku, keď Košarišťana prekonal Bogolejša a už o 33 sekúnd ho prestrelil aj Martynov – 2:3.

Obrat v závere

Domáci reprezentanti sa v tretej časti zamerali na vyrovnanie skóre a hra sa viac odvíjala v pásme Bielorusov. V 51. minúte Haščák blafákom upravil na 3:3. V 54. minúte vystrelil obranca Chovan, brankár Kulbakov síce stlmil jeho pokus, ale puk sa napokon dostal za bránkovú čiaru – 4:3. Hostia skúsili v závere zápasu aj hru bez brankára, ale skóre sa už nezmenilo.

Slováci odohrajú nasledujúci zápas v sobotu o 14.00 h proti Olympijskému tímu Ruska, Bielorusi nastúpia proti rovnakému súperovi už v piatok od 18.00 h.

