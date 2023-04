Zdroj: TASR/Henrich Mišovič Slovensko čaká najväčšie testovanie MÚK v dejinách! Politici volajú aj po kontrole PEČIVA V jednom z mlynov na Slovensku bolo nedávno zachytené obilie z Ukrajiny, v ktorom sa našli pesticídy. 21. apríl 2023 Zo Slovenska

21. apríl 2023 Zo Slovenska Slovensko čaká najväčšie testovanie MÚK v dejinách! Politici volajú aj po kontrole PEČIVA V jednom z mlynov na Slovensku bolo nedávno zachytené obilie z Ukrajiny, v ktorom sa našli pesticídy.

Zdroj: TASR/Henrich Mišovič

Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) preto vyzýva kontrolné orgány, aby okamžite začali kontrolovať obilie a múku v mlynoch, ako aj chlieb a pečivo v obchodoch.

Vieme, čo jeme?

„Výhovorky na nedostatok peňazí a personálu v kontrolných orgánoch neobstoja. Za túto situáciu nesie plnú zodpovednosť vláda, ktorá prišla so zákazom predaja obilia z Ukrajiny opäť raz neskoro. Z obilia sa začala za ten čas vyrábať múka, z nej chlieb a pečivo, ktoré sa dostali do obchodov, to je neprijateľné. Ak vedel Igor Matovič (OĽANO) nájsť dve miliardy eur na volebnú korupciu, nemôže byť pre štát problém vyčleniť 200-tisíc eur na to, aby sme vedeli, čo jeme,“ povedala poslankyňa Národnej rady (NR) SR Jarmila Halgašová, ktorá sa v SaS venuje poľnohospodárstvu. Výhovorka na vysokú cenu za testy na pesticídy podľa nej tiež nie je relevantná.

SaS bude podľa nej pre situáciu s obilím a múkou žiadať zvolanie Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

„Kompetentní musia dôsledne vysvetliť, prečo zas raz nechali situáciu zájsť až takto ďaleko a aké budú ich ďalšie kroky na jej vyriešenie,“ dodala Halgašová.

Veľké testovanie

Na základe podnetu a osobného stretnutia s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Vlčanom a s riaditeľom ŠVPS SR Bírešom sa spúšťajú celoplošné testy múk, informoval poslanec Národnej rady SR Patrick Linhart.

„Aj napriek nedostatku kontrolórov RVPS-iek a nedostatočnému financovaniu testov potravín, sa podarilo spustiť tieto dôležité testy po celom Slovensku. Ide o vyše 150 druhov múk, nachádzajúcich sa v obchodoch, v mlynoch a v pekárňach. V pondelok mám dohodnuté stretnutie s hlavným hygienikom Mikasom, na ktorom budeme riešiť kontroly v gastro prevádzkach, keďže aj reštaurácie z múky varia a pečú,“ dodal poslanec.

Ministerstvo upokojuje

„Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR vyzýva všetky politické strany a ich predstaviteľov, ktorí sa nefundovane vyjadrujú k téme ukrajinského obilia, aby prestali šíriť neopodstatnený strach a paniku u spotrebiteľov. Agrorezort prostredníctvom svojich organizácií Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR a Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ÚKSÚP) dlhodobo kontroluje všetky dovezené komodity z Ukrajiny a taktiež výrobky z nich. Na základe toho môžeme zodpovedne deklarovať, že všetky doposiaľ uvedené potraviny na trh sú bezpečné a spĺňajú normy SR i EÚ,“ uviedol pre TASR v reakcii na SaS odbor komunikácie MPRV.

Aktuálne podľa agrorezortu platí usmernenie na zákaz spracovania a uvádzania ukrajinských produktov na potravinový a krmivový trh v SR a taktiež uznesenie vlády na zákaz dovozu vybraných ukrajinských komodít a produktov z nich.

