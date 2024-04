22. apríl 2024 Rastislav Búgel Kultúra Slovensko zasiahla mimoriadne SMUTNÁ správa: ZOMREL spevák Dušan Grúň (†81) Slovensko sa ponorilo do smútku. Vo veku 81 rokov zomrel spevák Dušan Grúň.

Počas víkendu sa na sociálnej sieti speváka Dušana Grúňa objavil znepokojivý príspevok. „Priatelia, modlite sa prosím za mňa. Je so mnou zle. Lúčim sa s vami,“ písalo sa v statuse na Facebooku.

V pondelok ráno prišla smutná správa. Grúň svoj boj o život prehral.

Smutné správy

„S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dnes 22. 4. 2022 v skorých ranných hodinách o 5:05 zomrel spevák Dušan Grúň – v bratislavskej nemocnici potom, čo ho hospitalizovali a uviedli do umelého spánku dňa 11. 4. 2024 – zlyhanie orgánov,“ informuje Anna Olvecká,“ cituje portál Čas.sk vyjadrenie, ktoré poskytla Anna Olvecká.

Ako informoval server, spevák v nemocnici bojoval so siným zápalom pľúc a postupne mu začali zlyhávať orgány.

„Nechcel by chodiť z nemocnice do nemocnice po zvyšok života alebo byť na prístrojoch. Ak by to tak malo byť, nech si ho radšej Pán Boh vezme,“ povedala spevákova manželka Majka pre Nový Čas Nedeľa.

