Slovensko zasiahne v nadchádzajúcich hodinách ZHORŠENIE počasia. Na čo sa pripraviť? Druhá polovica víkendu a začiatok nasledujúceho týždňa prinesie do Európy výrazné zhoršenie počasia.

Počasie na Slovensku sa začne zhoršovať už v nedeľu počas dňa, kedy sa na našom území budú vyskytovať prvé zrážky. Zatiaľ však pôjde len o prehánky. S výraznejším zhoršením počasia treba na našom území počítať v nedeľu podvečer, informuje iMeteo.sk.

Silný vietor

Veľmi silný vietor sa očakáva predovšetkým na západnom a severozápadnom Slovensku, kde bude vietor dosahovať nárazy s rýchlosťou od 55 do 80 km/h. Takéto nárazy vetra sú už nebezpečné a treba sa mať na pozore.

Vietor by mal na našom území začať slabnúť v pondelok počas dňa, no to už začne počasie ovplyvňovať ďalšia tlaková níž, ktorá prinesie ďalší nebezpečný jav.

Slovensko zasiahne lejak

V nedeľu podvečer sa začne nad Jadranským morom prehlbovať ďalšia tlaková níž, ktorá k nám po prednej strane začne od juhu pumpovať teplý a predovšetkým vlhký vzduch. Ten k nám začne prinášať prvé zrážky, ktoré na naše územie dorazia už v nedeľu večer.

Postupne sa rozprší predovšetkým na južnom Slovensku, pričom ťažisko zrážok bude sústredené na Banskobystrický kraj, kde by mohlo spadnúť do pondelkového rána už niekoľko desiatok milimetrov zrážok.

„Ďalšia, výrazná vlna zrážok začne nad naše územie postupovať v pondelok ráno a tentoraz zasiahne predovšetkým západné Slovensko. Bude to súvisieť s presúvajúcim sa samotným stredom tlakovej níže z Jadranu, ktorá postúpi cez naše územie nad Poľsko,“ dodáva iMeteo.

Pondelok a utorok bude upršaný najmä na západnom Slovensku, najmenej zrážok sa očakáva na východe. Treba počítať s intenzívnym lejakom, ktorý za prvé dva dni nového týždňa prinesie na naše územie 30 až 60 mm zrážok.

Počasie by sa malo na našom území upokojiť v strede týždňa, no aj naďalej zostane na našom území veľa oblačnosti. Naviac, v priebehu ďalších dni hrozí ďalšie zhoršenie počasia.

