Na TOTO sa čakalo! Juraj Slafkovský by mal posilniť národný tím na svetovom šampionáte

Slovenský útočník Juraj Slafkovský ukončil aktuálnu sezónu v NHL výborne. V poslednom zápase Canadiens proti Red Wings si pripísal gól aj asistenciu.

So ziskom 50 bodov sa Juraj stal najproduktívnejším Slovákom v aktuálnej sezóne NHL.

Navyše, blížia sa majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji a fanúšikovia sa môžu radovať.

Ako informoval novinár Eric Engels z televíznej stanice Sportsnet, slovenskú hviezdu by sme mali uvidieť v národnom drese. Prezradil to na sociálnej sieti X.

Majstrovstvá sveta sa budú konať od 10. do 26. mája v susednom Česku. Zápasy sa odohrajú v Prahe v O2 Arene a ostravskej Ostravar Aréna. Slovenská reprezentácia odohrá zápasy základnej skupiny v Ostrave v skupine B.

Foto: ilustračné

Juraj Slafkovsky will play at the Worlds