Slovenský youtuber v THAJSKU dal odpoveď na častú otázku: Ako ROZPOZNAŤ, že ide o trans ženu?

V súvislosti so sexturizmom v Thajsku často počuť príhody o tom, ako heterosexuálny muž sa opije, vyspí sa s krásnou miestnou ženou a až neskôr zistí, že v skutočnosti to bol chlap.

Vo všeobecnosti sa v súvislosti s nimi rozmohol výraz ladyboy resp. ladyboyovia, v určitom kontexte to však môže pôsobiť urážlivo.

Slovák Martin, ktorý na platforme YouTube zverejňuje svoje cestovateľské videá okrem iných krajín aj práve z Thajska, zodpovedal v jednom zo svojich najnovších videí otázku, ktorú dostáva často. Ako rozpoznať, že ide trans ženu?

Tvrdí, že často je to naozaj náročné, no on sa to už stihol naučiť a tak na 90 percent ich vie rozoznávať.