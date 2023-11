Zdroj: Xiaomi Smartfóny a ďalšie Xiaomi novinky aj o 50 % lacnejšie. Pozrite si tohtoročný výber Black Friday zliav Práve prebiehajú každoročné tradičné a časovo obmedzené výpredaje nazývané Black Friday a svoju ponuku predstavila aj spoločnosť Xiaomi. Nájdete v nej aj horúce novinky série Xiaomi 13T. 17. november 2023 Tlačové správy

17. november 2023 Tlačové správy Smartfóny a ďalšie Xiaomi novinky aj o 50 % lacnejšie. Pozrite si tohtoročný výber Black Friday zliav Práve prebiehajú každoročné tradičné a časovo obmedzené výpredaje nazývané Black Friday a svoju ponuku predstavila aj spoločnosť Xiaomi. Nájdete v nej aj horúce novinky série Xiaomi 13T.

Značka Xiaomi je známa primárne smartfónmi, ale v portfóliu má desiatky ďalších inovatívnych a praktických zariadení do kancelárie či kuchyne, alebo pre smart domácnosť.

Mnoho z nich je aj medzi vybranými zľavnenými produktami, a tieto nás zaujali najviac. Okrem iného to môže byť ideálna príležitosť na kúpu vianočných darčekov v predstihu a bez zbytočného stresovania sa na poslednú chvíľu. Navyše za zvýhodnené ceny. Kompletnú ponuku Xiaomi Black Friday nájdete na mi-store.sk.

Xiaomi Smart Band 7 Pro GL 54,90 eur (bežne 62,90 eur)

Pre tých, ktorí si cenia aktívny životný štýl, je tu Xiaomi Smart Band 7 Pro GL. Tento chytrý náramok ponúka komplexné sledovanie fyzickej aktivity, kvality spánku a zdravotného stavu.

Podporuje viac ako 110 športových režimov, má zabudovaný systém GNSS (globálne navigačné satelitné systémy), ktorý umožňuje rýchlejšie určovanie polohy a presnejšie sledovanie trasy.

Výdrž batérie činí až 12 dní pri bežnom používaní a 6 dní pri intenzívnom používaní. Jeho elegantný dizajn a pokročilé funkcie robia z Xiaomi Smart Band 7 Pro GL ideálneho spoločníka pre každodenné aktivity.

Zdroj: Xiaomi

Xiaomi 13T Pro 12/512 GB – 719 eur (bežne 899 eur)

Len ťažko by sa hľadala vlastnosť či parameter, ktorý by tomuto smartfónu chýbal. Displej? Jemný AMOLED s uhlopriečkou 6,67 palcov a 144 Hz obnovovacou frekvenciou, navyše s vysokým jasom 2600 nitov. Dizajn? Elegantný, ale praktický, s plochým displejom a v modrej farbe dokonca so zadnou stranou z vegánskej kože.

Výkon? Najnovší procesor MediaTek Dimensity 9200+ a k tomu až 12 GB operačnej pamäte. Fotoaparáty? Ladené legendárnou značkou Leica s veľkým snímačom s rozlíšením 50 Mpix a optickou stabilizáciou, 50 Mpix teleobjektív a 12 Mpix ultraširokouhlý. Výdrž? Aj dvojdňová a s extra rýchlym nabíjaním, kedy stačí mobil zapnúť do dodávanej nabíjačky na 19 minút a je kompletne nabitý.

Zdroj: Xiaomi

Xiaomi 13T 8/256 GB – 479 eur (bežne 599 eur)

Pre náročných používateľov je teraz za zvýhodnenú cenu aj dostupnejšia verzia z novej série 13T. So súrodencom 13T Pro zdieľajú úplne rovnaký dizajn s telom odolným proti vode a prachu spĺňajúcim certifikáciu IP68, displej aj fotoaparáty.

Cenovo dostupnejší model má o chlp menej výkonný čipset s 8 GB operačnou pamäťou, čo stále zvláda aj náročné úlohy a najnovšie hry.

Ďalším a posledným rozdielom je, že rovnako štedrá 5000 mAh batéria podporuje 67 W nabíjanie. To znamená zhruba 45 minút na plné nabitie.

Zdroj: Xiaomi

Xiaomi Smart Camera C400 45,90 eur (bežne 61,90 eur)

Zabezpečte svoj dom s Xiaomi Smart Camera C40. Táto inteligentná kamera s vysokým rozlíšením 2,5K a 360-stupňovým otočným dizajnom poskytuje pre vás jednoduché a spoľahlivé zabezpečenie vášho domova.

Umelá inteligencia dokáže rýchlo identifikovať obrysy človeka, ktorý sa pohybuje v zábere. Zníži sa tým počet falošných poplachov spôsobených rušivými vplyvmi iných objektov.

S nočným videním a možnosťou ovládania cez mobilnú aplikáciu si môžete dohliadať na svoj majetok kdekoľvek a kedykoľvek.

Zdroj: Xiaomi

Xiaomi Pad 6 – 369 eur (bežne 429 eur)

Pravdepodobne všetko, čo by ste čakali od prémiového tabletu, sa spojilo v novom Xiaomi Pad 6, ktorý je teraz navyše za ešte lákavejšiu cenu.

Pad 6 má hliníkové telo hrubé len neuveriteľných 6,5 mm a osadený je 11-palcovým LCD displejom s jemným QHD rozlíšením a 144Hz obnovovacou frekvenciou – jednoducho radosť prezerať videá, sociálne siete, e-knihy alebo hranie hier.

O výkon sa stará Snapdragon 870 so 6 GB RAM a 128 GB úložiskom. Miesto v tenučkej placke sa našlo aj pre 13 Mpix fotoaparát a batériu s kapacitou až 8840 mAh. Spočítané a zrátané, elegantné a tenké telo, jemný displej, kopec výkonu a ako bonus podporuje aj digitálne pero (predávané samostatne) za zvýhodnenú cenu.

Zdroj: Xiaomi

Redmi Note 12 Pro+ 5G 8/256 GB– 369 eur (bežne 439 eur)

Vlajková loď medzi smartfónmi strednej triedy sa dostala tiež do výberu tohtoročného Xiaomi Black Friday. Hlavnou hviezdou tohto modelu je hlavný fotoaparát s rozlíšením rekordných 200 Mpx a optickou stabilizáciou pre detailné zábery krajiniek či portrétov.

Tie si potom môžete pozrieť na 6,67-palcovom 120 Hz AMOLED displeji s vysokým jasom pre pohodlné prezeranie obsahu aj pri priamom slnečnom svetle.

Nechýba kopec výkonu vďaka čipu Dimensity 1080 s 8 GB operačnej pamäte. Druhou veľkou výhodou je nadštandardne veľká batéria s výdržou pokojne aj dva dni, ktorá navyše zvláda až 120 W ultra rýchle nabíjanie, a do plnej kapacity sa dobije už za 19 minút. Takúto kombináciu parametrov nájsť s cenou pod 500 alebo hoci aj 400 eur je rarita.

Zdroj: Xiaomi

Xiaomi Smart Mixer EU – 89,90 eur (bežne 119,90 eur)

Na prvý pohľad elegantný, ale štandardný mixér vie prekvapiť pár unikátnymi vlastnosťami. Okrem toho, že zvláda bežné sekanie a miešanie pomocou 8 oceľových nožov na prípravu smoothie alebo iných studených nápojov má bonus – zahrievaciu časť na spodku nádoby. Vie tak namixované potraviny aj uvariť. Aj preto je nádoba z kvalitného tvrdeného skla a nie plastu.

V mixéri si tak pripravíte aj hotové polievky alebo omáčky. Smart v tomto prípade znamená prepojenie s mobilnou aplikáciou, kde sa dá mixér ovládať, ale aj prehliadať desiatky zdravých a chutných receptov pripravených práve pre tento mixér.

Stačí pridať potraviny, vodu, jedným kliknutím vybrať recept a pokojne aj nastaviť časovač, a po príchode z tréningu vás bude čakať práve uvarená polievka.

Zdroj: Xiaomi

POCO X5 Pro 5G 8/256 GB – 289 eur (bežne 379 eur)

Aj niekoľko zástupcov POCO nájdete v tohtoročnom Xiaomi Black Friday a za pozornosť stojí napríklad model X5 Pro, ktorý je dostupný aj v nevšednej žlto-čiernej farbe pripomínajúce športové auto. Aj keď sa profiluje ako smartfón stavaný pre hráčov, ide o univerzálne vybavený a teraz ešte viac dostupný smartfón pre všetkých.

Ponúka veľký 6,67-palcovým AMOLED displej s frekvenciou 120 Hz, výkonný čip Snapdragon 778G, ktorý zvláda aj náročné hry a nechýba trojica fotoaparátov, pričom ten hlavný má rozlíšenie až 108 Mpix.

Aj tu nájdete 5 000 mAh batériu s rýchlym nabíjaním. Nezabudnite, že akciová ponuka platí do 3. decembra 2023 alebo do vypredania zásob. Kompletnú ponuku nájdete na stránke mi-store.sk.

Zdroj: Xiaomi

