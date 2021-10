Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Sme rodina za reformu súdov a nemocníc NEZAHLASUJE: Odídeme hoc aj z vlády!

Hnutie Sme rodina nepodporí reformu nemocníc a súdov v aktuálnej podobe, a to ani v prípade, ak by to malo znamenať odchod z vládnej koalície.