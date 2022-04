Zdroj: TASR/Jakub Popelka Sme vláda, ktorá NEKRADNE! Zvýšime prídavky na deti aj daňové bonusy, oznámil Heger Od 1. júla plánuje vláda zvýšiť prídavky na deti, aj daňové bonusy. Na jednorazový 100-eurový príspevok bude mať nárok 1,1 milióna detí. 21. apríl 2022 Zo Slovenska

21. apríl 2022 Zo Slovenska Sme vláda, ktorá NEKRADNE! Zvýšime prídavky na deti aj daňové bonusy, oznámil Heger Od 1. júla plánuje vláda zvýšiť prídavky na deti, aj daňové bonusy. Na jednorazový 100-eurový príspevok bude mať nárok 1,1 milióna detí.

Zdroj: TASR/Jakub Popelka

Vláda chce na pomoc ľuďom so zdražovaním minúť tento rok 260 miliónov eur, budúci rok to má byť vyše miliardy eur. Vo štvrtok to avizoval premiér Eduard Heger (OĽANO).

Pomoc pre ľudí

„V rámci pomoci pre obyvateľov na boj s infláciou predstavujeme jednorazové aj systémové opatrenia. Ide o jednorazový prídavok na dieťa, uvedenie jednorazového príspevku pre skupiny ľudí najviac ohrozené infláciou. Taktiež zvyšujeme daňový bonus,“ priblížil na tlačovej konferencii.

Na jednorazový 100-eurový príspevok bude mať nárok 1,1 milióna detí, dostane ho 660-tisíc rodičov.

V tomto roku plánujú minúť, na jednorazové aj systémové opatrenia, 260 miliónov eur. „Vieme, že problém inflácie je problém, ktorému budeme čeliť najbližšie roky. Na budúci rok pomôžeme občanom SR sumou vyše jednej miliardy eur,“ doplnil Heger.

Daňové bonusy

Od 1. júla plánuje zvýšiť prídavky na 30 eur a od 1. januára 2023 na 40 eur. Daňové bonusy by sa mali zvýšiť na budúci rok na 50 až 100 eur a príspevok na služby deťom má byť 60 eur.

„Tieto veci jasne ukazujú, že sme vláda, ktorá vie veľmi komplexne pomôcť ľuďom práve v týchto ťažkých časoch. Ale to dôležité je, že sme vláda, ktorá využíva potenciál z toho, že nekradne, z toho, že zvyšuje efektivitu hospodárenia štátu a nerozvracia verejné financie tak, ako to robili vlády Roberta Fica a Petra Pellegriniho,“ dodal Heger.

Zdroj: Facebook

Zdroj: TASR/Dnes24.sk