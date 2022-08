4 Galéria Zdroj: TASR/AP ŠOK na US Open: Mladá tenistka z Ukrajiny vyradila hviezdu, potom sa rozplakala! FOTO V športe sa občas dejú zázraky. Presvedčila sa o tom 20-ročná ukrajinská tenistka Daria Snigurová. 30. august 2022 han Tenis

V prvom kole posledného štvrtého grandslamu tejto sezóny sa predstavila proti Rumunke Simone Halepovej, bývalej svetovej jednotke.

Halepová patrí stále medzi svetovú špičku, veď aj v New Yorku bola nasadená ako číslo 7. Nič to nebolo platné, pretože do ďalšieho kola postúpila mladá hráčka z Ukrajiny. Tá po triumfe 6:2, 0:6, 6:4 neskrývala obrovské nadšenie.

„Nedokážem tomu uveriť, že sa mi podarilo poraziť bývalú svetovú jednotku. Pred zápasom som bola veľmi nervózna, no potom nervozita zo mňa opadla. Okrem druhého setu som hrala dobre a podala dobrý výkon,“ povedala Daria v pozápasovom rozhovore.

„Toto víťazstvo venujem otcovi, ktorý bol v priamo v hľadisku a celej Ukrajine,“ dodala mladá tenistka, ktorá sa po víťaznej loptičke rozplakala.

