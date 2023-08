Zdroj: Instagram.com/topgear ŠOK pre motoristických fanúšikov: Bývalá hviezda Top Gear má RAKOVINU Obľúbený britský moderátor v rannom rozhlasovom vysielaní šokoval svojich fanúšikov. Prezradil, že trpí vážnym ochorením. 21. august 2023 Zo zahraničia

21. august 2023 Zo zahraničia ŠOK pre motoristických fanúšikov: Bývalá hviezda Top Gear má RAKOVINU Obľúbený britský moderátor v rannom rozhlasovom vysielaní šokoval svojich fanúšikov. Prezradil, že trpí vážnym ochorením.

57-ročný britský moderátor Chris Evans (na fotografii v strede) počas rannej relácie v rádiu prezradil, že trpí rakovinou kože.

Zhubné ochorenie

Ako informoval britský Mirror, oznámenie prišlo štyri roky po tom, čo sa obľúbený moderátor nechal počuť, že má strach z rakoviny. Na svojom tele vtedy objavil znepokojivé škvrny.

„Nazýva sa to malígny melanóm. Toto označenie je však nadbytočné, pretože melanóm je vždy zhubný,“ povedal Evans v pondelok ráno v živom vysielaní.

Začne liečenie

Lekári mu diagnózu prezradili iba nedávno s tým, že ochorenie je v počiatočnom štádiu.

„Bolo to zachytené tak skoro, že by to malo byť úplne liečiteľné. Liečba prebehne 14. septembra,“ dodal obľúbený moderátor.

Pôsobenie v Top Gear

Chris Evans patrí medzi najpopulárnejších britských moderátorov. V roku 2015 podpísal trojročný kontrakt na moderovanie obľúbenej motoristickej relácie Top Gear. Stalo sa tak po odchode hviezd Jeremyho Clarksona, Richarda Hammonda a Jamesa Maya .

V pozícii hlavného moderátora však dlho nevydržal. Po odvysielaní prvej série v roku 2016 oznámil, že od svojej trojročnej zmluvy po jedinom roku odstupuje.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: Dnes24.sk