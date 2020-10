3. október 2020 MI Zo Slovenska Šokujúca správa o chudobe na Slovensku! Kto je na tom horšie ako dôchodcovia?

Na Slovensku žije v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia viac ako 16 % ľudí. Ak sa však pozrieme bližšie, zistíme, že sú to najmä deti a rodičia. Najhoršie je, že ich situácia sa významne zhoršila.

Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj

Ministerstvo práce a sociálnych vecí predložilo do pripomienkového konania aktualizovanú národnú stratégiu boja proti chudobe. Je to podrobná správa, ktorá veľmi presne vypovedá o tom, kto má na Slovensku problém vyžiť a čo by s tým mala vláda robiť. Uvažuje sa aj o rozdávaní potravín tým najbiednejším.

Deti, rodičia, nezamestnaní

Všetky vlády, vrátane Matovičovej, pravidelne označujú dôchodcov za najzraniteľnejšiu skupinu. Preto dostávajú vianočný dôchodok a najväčšie úľavy v rámci sociálnych balíčkov. V skutočnosti sú to však deti a osamelí rodičia, ktorí sú najbiednejší. Potvrdzuje to aktuálna správa ministerstva práce.

„Veľkým problémom je, že pretrvávajúca chudoba medzi deťmi v posledných rokoch vzrástla, a to skokovito,“ uvádza oficiálna správa.

Približuje, že „v roku 2018 bola miera rizika alebo sociálneho vylúčenia detí na úrovni 23,8 %. V prípade seniorov to bolo len 11,9 %.“

Ministerstvo práce preto dodáva, že dôchodcovia sú na tom z hľadiska chudoby stále lepšie ako stredná pracujúca generácia a podstatne lepšie ako deti.

Na Slovensku je tak z hľadiska biedy rozhodujúce to, či človek má alebo nemá nezaopatrené deti a prácu. Preto sú najohrozenejšie chudobou najmä domácnosti s deťmi, a predovšetkým osamelí rodičia aspoň s jedným potomkom (36,7 %).

„Pod hranicou chudoby sa v roku 2018 ocitlo až 51,0 % nezamestnaných. Miera rizika chudoby medzi pracujúcimi osobami nie je vysoká a predstavuje 6,0 %,“ uvádza správa. Práve tieto údaje dokazujú, že súčasná koronakríza, ktorá zvyšuje nezamestnanosť, najťažšie dopadá práve na ekonomicky aktívnych ľudí s deťmi.

Dávky nepomáhajú

Stratégia boja proti chudobe približuje, že dôchodcov drží nad vodou štát v podobne penzií. „V roku 2018 dôchodky znížili riziko príjmovej chudoby u najstaršej skupiny obyvateľov až o 92,0 %.“

A ako štát pomáha najohrozenejšej skupine mladých formou prídavkov na deti, či ďalších príspevkov? „V prípade detí pomohli sociálne dávky znížiť ich chudobu len o necelých 24 %,“ uvádza sa v ministerskej správe.

Napriek týmto zisteniam ministerstvo v závere správy nehovorí nič o zvýšení finančnej pomoci deťom a ich rodičom, či už cez rodinné prídavky alebo cez navýšenie pandemickej OČR.

Ako riešenie chudoby domácností s deťmi uvádza „podporu prístupu na trh práce, lepšiu dostupnosť jaslí a škôlok a pravidelné hodnotenie adresnosti systému sociálnych transferov.“

Okrem toho správa uvádza aj možnosť „poskytovania potravín, stravy a materiálnej pomoci najodkázanejším osobám“ aj v súvislosti s aktuálnymi dopadmi pandémie koronavírusu. Medzi kľúčové opatrenia boja s chudobou tiež patrí podpora zamestnanosti ohrozených skupín, rozvoj sociálnej ekonomiky, či tvorba sociálnych podnikov.

Ilustračné foto

Zdroj: Dnes24.sk