Šokujúce číslo! Až 60 % hospitalizovaných Britov s covidom nebolo PLNE zaočkovaných

AKTUALIZÁCIA: Hlavný vedecký poradca britskej vlády Patrick Vallance najskôr na tlačovej konfenercii uviedol, že až 60 % hospitalizovaných s covidom bolo predtým plne zaočkovaných. Neskôr sa ale na Twitteri opravil a uviedol, že 60 % ľudí prijatých do nemocnice s COVID-19 nie je očkovaných, informuje Sky News (pôvodnú informáciu najskôr prebrali svetové tlačové agentúry, vrátane Tlačovej agentúry Slovenskej republiky, pozn. red.).

„Opravujem štatistický údaj, ktorý som dnes 19. júla uviedol na tlačovej konferencii,“ napísal Vallace neskoro večer na Twitteri. Upozornil, že približne 60 percent ľudí hospitalizovaných s covidom v súčasnosti predstavujú nezaočkované osoby.

Počas brífingu na Downing Street v Londýne Vallance uviedol, že podľa očakávaní bude denne hospitalizovaných s covidom viac ako tisíc ľudí. Vakcíny sú, ako poznamenal, „veľmi, veľmi účinné, ale nie na 100 percent“.

Vallance povedal, že Spojené kráľovstvo je celkom blízko k predchádzajúcej „zimnej vlne“ infekcií. „Počas zimnej vlny sme mali denne pozitívne testovaných až približne 60-tisíc ľudí… Teraz sme niekde na hranici 50-tisíc. Takže sme dosť blízko k veľkosti zimnej vlny infekcií a bude to narastať,“ dodal.

Napriek opätovne sa zvyšujúcemu počtu infekcií novým koronavírusom prestali v Anglicku od polnoci miestneho času (01.00 hod. SELČ) platiť takmer všetky zvyšné protipandemické opatrenia. Zvyšné časti Spojeného kráľovstva postupujú pri rušení alebo zavádzaní opatrení vlastnou cestou a niektoré opatrenia nechávajú aj po 19. júli zachované.

Ilustračné foto

Correcting a statistic I gave at the press conference today, 19 July. About 60% of hospitalisations from covid are not from double vaccinated people, rather 60% of hospitalisations from covid are currently from unvaccinated people.