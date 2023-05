Zdroj: Dnes24.sk Šokujúce zistenie o známej pochúťke: Milujete HRANOLČEKY? Môžu vám zmeniť psychiku! Pozor na vyprážané zemiačiky! Najnovšia štúdia odhalila znepokojivé fakty. Čo všetko hrozí častým konzumentom obľúbenej pochúťky? 6. máj 2023 Magazín

Lekári a odborníci dlhodobo varujú pred častou konzumáciou vyprážaných minútiek. Najnovší výskum však posunul takéto stravovanie na inú úroveň. Odborná publikácia vystríha fanúšikov rýchleho občerstvenia pred psychickými problémami. Čo ukázala rozsiahla štúdia?

Častá konzumácia vyprážaných jedál sa spája s vyšším rizikom úzkosti (12%) a vyšším rizikom depresie (7%).

Psychické problémy boli zaznamenané najmä „v prípade konzumovania vyprážaných hranolčekov,“ píše sa článku publikovanom v odbornom časopise Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

„Prepojenie bolo výraznejšie medzi mladými mužmi a celkovo mladšími spotrebiteľmi,“ opisuje časopis. Tieto informácie by mohli otvoriť cestu k „významnému zníženiu spotreby vyprážaných potravín v rámci duševného zdravia,“ informuje PNAS.

Výskumníci definovali chemikáliu, ktorá by mohla byť zodpovedná za vyššie riziká úzkosti a depresie. Prečítate na druhej strane.

