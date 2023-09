Zdroj: Facebook.com/HC SLOVAN Bratislava SPACKANÝ úvod Slovanistov má prvú obeť: Na striedačke KONČÍ hlavný tréner Pardavý! Koniec po štyroch zápasoch! V hokejovom Slovane Bratislava je po nevydarenom štarte do nového ročníka najvyššej súťaže dusno. Tri prehry si odskákal hlavný kouč Ján Pardavý. 25. september 2023 Šport Hokej

25. september 2023 Šport Hokej SPACKANÝ úvod Slovanistov má prvú obeť: Na striedačke KONČÍ hlavný tréner Pardavý! Koniec po štyroch zápasoch! V hokejovom Slovane Bratislava je po nevydarenom štarte do nového ročníka najvyššej súťaže dusno. Tri prehry si odskákal hlavný kouč Ján Pardavý.

Belasí naskočili do sezóny katastrofálne. Najvyššou prehrou v histórii úvodných dueloch, keď nestačili doma na Michalovce 2:8. Potom síce vyhrali v Humennom 8:3, ale prišla ďalšia domáca prehra so Zvolenom 2:5 a v nedeľu aj na ľade Spišskej Novej Vsi 1:5. To už bolo na vedenie bratislavského klubu príliš a dohodlo sa s Jánom Pardavým na ukončení zmluvy.

„K ukončeniu spolupráce prišlo po dnešnom podvečernom stretnutí s akcionármi klubu, na ktorom sa hľadali a analyzovali príčiny zlého štartu Slovana do novej sezóny. Slovan prehral tri zo štyroch súťažných zápasov jasným rozdielom skóre, jediné víťazstvo uhral na ľade extraligového nováčika v Humennom. Vrátane prípravných zápasov prehral Slovan sedem z posledných ôsmich zápasov,“ píše sa na oficiálnej stránke Slovana.

„Snažili sme sa spoločne v danej situácii nájsť riešenie, ktoré bude najlepšie pre klub a pre mužstvo. Niekedy veci jednoducho nevyjdú tak, ako si predstavujete, akokoľvek tomu dávate všetko. Nechcel som, aby moja osoba bola prípadnou záťažou pri postupnom zlepšovaní sa mužstva. To nepochybne príde, o tom som presvedčený. Neodchádzam zatrpknutý, naopak, Slovanu som vďačný za príležitosť. Verím, že mojím odchodom mužstvo dostane nový impulz, ktorý teraz veľmi potrebuje a v tabuľke bude už len stúpať nahor,“ uviedol pre portál hcslovan.sk aj samotný tréner,

