23. marec 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska Správy, ktoré potešia tisíce Slovákov: Takto by mala RÁSŤ minimálna mzda! Zarábate minimálnu mzdu? V tom prípade vás potešia najnovšie správy, ktoré predstavil minister práce Erik Tomáš.

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Minister práce Erik Tomáš počas tlačovej konferencie predostrel zmeny, ktoré sa dotknú minimálnej mzdy. Do medzirezortného pripomienkového konania v piatok (22. marca) predložili novelu zákona o minimálnej mzde.

Minimálnu mzdu chcú stanoviť ako 60 percent priemernej mzdy. Aktuálne je na hodnote 57 percent.

„Minimálna mzda sa stanoví ako 60 percent priemernej mzdy spred dvoch rokov," uviedol minister s tým, že ak sa podarí schváliť legislatívu, minimálna mzda bude podľa nových pravidiel stanovená v roku 2026.

Ako bude rásť?

Tomáš predostrel, ako by sa podľa očakávaní mala vyvíjať minimálna mzda. Kým v tomto roku je na úrovni 750 eur, odhad na budúci rok je 816 eur, pričom to by malo byť poslednýkrát, kedy jej výšku určí starý automat na úrovni 57 percent priemernej mzdy.

Podľa nových pravidiel sa odhaduje, že výška minimálnej mzdy by mala v roku 2026 dosiahnuť 920 eur a o rok neskôr dokonca 969 eur.

Zvýšia sa aj ďalšie príplatky

Nakoľko na minimálnu mzdu sú naviazané aj nočné a víkendové príplatky, zmena čaká aj tie. „Tým pádom s rastom minimálnej mzdy budú rásť aj tieto príplatky,“ povedal minister.

