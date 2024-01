31. január 2024 Tlačové správy STAČILO IBA 5 MINÚT A O SLOVENSKEJ RECYKLAČNEJ TECHNOLÓGII PÍŠU NA CELOM SVETE Počuli ste už o slovenskej firme, ktorá z cigaretových ohorkov a tabakových náplní vyrába prímes do asfaltu? O aktivitách tejto firmy sa dozvedeli zahraničné médiá a recyklačný projekt EcoButt žne pozornosť po celom svete.

Mladý zakladateľ, Hugo Repáň na svojich sociálnych sieťach píše: „Počas minulého týždňa mi do schránky pristál email od neznámeho odosielateľa. Pýtal sa ma na to, akým spôsobom vo firme fungujeme a či by som mu neposlal zopár foto. Našiel som si 5 minút a poslal odpoveď. O týždeň bolo publikovaných niekoľko desiatok článkov v španielčine aj angličtine a zdieľal nás aj prestížny portál World Economic Forum či popredný európsky spravodajský kanál euronews.com. NESKUTOČNÉ!”

Zdroj: INCIEN

Slovenský projekt sa od roku 2019 venuje problematike cigaretového odpadu, nakoľko predstavuje vážny problém pre životné prostredie. „Napríklad len zo zariadení na zahrievanie tabaku IQOS v recyklačnom projekte spolu so spoločnosťou Philip Morris vyzbierame viac ako 1,4 tony tabakových náplní mesačne.” dodáva zakladateľ EcoButt. Prvá cesta s ohorkami na svete vznikla v Žiari nad Hronom v roku 2022.

„Veríme, že potenciál využitia recyklovaných materiálov a inovatívnych metód v stavebníctve je veľký. Práve recyklácia a inovácie sú dôležitými piliermi našej stratégie dosiahnutia klimatickej neutrality do roku 2040. Preto sme radi, že môžeme byť súčasťou úspešného projektu spoločnosti EcoButt, o ktorom sa píše už aj v zahraničí,“ reaguje na zverejnenie článkov Branislav Lukáč, konateľ spoločnosti STRABAG s.r.o.

Je možné, že práve takáto forma publicity dokáže svetu, že aj Slovensko je krajinou inovatívnych a prospešných myšlienok.

Zdroj: INCIEN

Zdroj: EcoButt