Zdroj: TASR Staré dizajny EČV sa ešte neminuli: Kto sa dostane k NOVÝM tabuľkám? Viacerí vodiči na Slovensku už majú nové typy tabuliek s evidenčným číslom vozidla (EČV) a priebežne im na vyžiadanie prichádzajú ďalšie. 1. február 2023 Správy Zo Slovenska

1. február 2023 Správy Zo Slovenska Staré dizajny EČV sa ešte neminuli: Kto sa dostane k NOVÝM tabuľkám? Viacerí vodiči na Slovensku už majú nové typy tabuliek s evidenčným číslom vozidla (EČV) a priebežne im na vyžiadanie prichádzajú ďalšie.

Zdroj: TASR

Až do vyčerpania skladových zásob sa vydávajú aj tabuľky s pôvodným dizajnom. Prechodný stav by mal podľa odhadov potrvať do konca marca. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Ministerstva vnútra (MV) SR Zuzana Eliášová.

Staré či nové?

„Ak vlastník či prevádzkovateľ vozidla požiada o celoslovenskú tabuľku s evidenčným číslom s novým dizajnom, umožňujeme mu to. Nové tabuľky mu následne doručí kuriér. Viacerí vodiči na Slovensku už majú nové tabuľky a priebežne im na vyžiadanie prichádzajú ďalšie. Nové tabuľky budú doručené tiež každému, kto využije elektronické služby,“ priblížila hovorkyňa.

Informácie, ako postupovať, nájdu občania v popisoch k elektronickým službám „Žiadosť o zmenu držby alebo vlastníctva vozidla“ a „Žiadosť o výmenu TEČ“.

Od nového roka sa zaviedli celoslovenské evidenčné čísla vozidiel bez skratky okresu. Ruší sa tak aj dvojkrokový prepis vozidla.

Aj kuriérom

Kompletný prepis aj s vydaním nových dokladov bude možné urobiť na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte, pričom v prípade potreby sa budú doklady aj tabuľky zasielať kuriérom. Zmenil sa aj dizajn tabuliek.

Nové tabuľky sa vyrábajú v Banskej Bystrici v štátnej akciovej spoločnosti Automobilové opravovne MV SR. Rezort deklaruje, že za tabuľky bude platiť takmer o štvrtinu menej ako u externého dodávateľa. Za štyri roky by sa tak malo usporiť približne 4,8 milióna eur. Štát má, navyše, dosah na riadenie.

Ilustračné foto

Zdroj: TASR