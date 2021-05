Štartujú výlety do vesmíru! O jeden z lístkov môžete zabojovať aj vy

Do vesmíru by sa už počas tohto leta mali pozrieť ďalší ľudia! Napríklad spoločnosť Blue Origin, patriaca miliardárovi Jeffovi Bezosovi, vyšle 20. júla tohto roku prvýkrát do vesmíru ľudskú posádku.

Jedno miesto na palube svojej kozmickej lode ponúka spoločnosť v on-line dražbe, píše o tom The Verge. Aukcia prebieha na webovej stránke Blue Origin do 19. mája. Všetky ponuky, ktoré budú predložené po tomto termíne, budú viditeľné pre verejnosť (a samozrejme musia prekročiť najvyššiu ponuku, aby mohla v aukcii postúpiť). Potom sa bude konať 12. júna o 13.00 hod. živá online aukcia, ktorá určí víťaza. Let sa má uskutočniť do šiestich mesiacov po ukončení aukcie.

Vesmírni turisti nebudú musieť vedieť ovládať kapsulu, pretože celá jazda bude autonómna, a to od štartu až po pristátie. Každé sklopené sedadlo má svoje vlastné okno, sedadlá sú vybavené vlastnými tlačidlami push-to-talk, ako aj obrazovkami veľkosti tabletu, ktoré zobrazujú živé údaje o lete a video zo štartu.

Po 10 minútach beztiaže začne kapsula padať späť na Zem so sadou troch padákov. Malé raketové motory v spodnej časti kapsuly horia milisekundy pred pristátím, aby zmiernili dopad. Šesť sedadiel kapsuly je podopretých mechanizmom, ktorý je navrhnutý tak, aby absorboval šok pri dotyku.

On July 20th, #NewShepard will fly its first astronaut crew to space. We are offering one seat on this first flight to the winning bidder of an online auction. Anyone can place an opening bid by going to https://t.co/6DpTdTxo36. #GradatimFerociter pic.twitter.com/jBMFYX7xHg