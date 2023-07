Šťastlivec roka?! V piatok mu priateľka povedala ÁNO, v sobotu vyhral JACKPOT

31-ročný Nick Miller z Iowy je pravdepodobne dieťa šťasteny. Minulý piatok večer požiadal svoju priateľku Lauren Timmermanovú o ruku a tá súhlasila.

Na druhý deň ráno sa s bratom zastavili na kávu. V obchode si všimol, že jackpot v hre Super 7s Progressive InstaPlay bol takmer 400-tisíc dolárov. Dlho neotáľal a kúpil si jeden žreb.

Keď sa vrátil k autu, rozhodol sa skontrolovať výherné čísla. Zistil, že vyhral rozprávkový jackpot.

„Musel som si to znova skontrolovať. Nakoniec som si čísla overil aj v mobilnej aplikácii,“ cituje Nickove slová portál upi.com.

Nick Miller, ktorý farmárči spolu so svojou rodinou, sa stal výhercom 390 191 dolárov.

Šťastný víťaz uviedol, že peniaze mu pomôžu odštartovať ďalšiu životnú etapu: „Je tu svadba a dom, na ktorom treba začať pracovať.“

Foto: ilustračné

