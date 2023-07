Kam patrí KEČUP: Do chladničky či do špajze? Výrobca zverejnil prekvapivú odpoveď!

V chladničke či v špajzi? Najznámejší výrobca kečupu rozlúskol často kladenú otázku. No nie všetci s ním súhlasia.

Legendárnu paradajkovú omáčku, kečup, nájdete azda v každej domácnosti. Nie však na tom istom mieste. Niekto pochutinu skladuje v chladničke, niekto zas v špajzi resp. na suchom mieste v skrinke. Mimo chladničky ho nájdete v každom obchode. V mnohých bistrách či rýchlych občerstveniach býva dokonca kečup celý deň vyložený na stoloch.

Najnovšie vyvolalo rozruch vyjadrenie známej značky, ktorá omáčku vyrába. Potravinársky gigant Heinz zverejnil na Twitteri príspevok v znení: „Pre vašu informáciu: Kečup patrí do chladničky!!!“

Pod postom sa spustila lavína komentárov. Užívatelia sa rozdelili na dva tábory, jedni sú za chladničku, druhí za špajzu. Ľudia, ktorí skladujú kečup v chlade, argumentujú najmä bezpečnosťou. Podľa nich sa mimo chladničky môže jednoducho pokaziť.

Na zaujímavý moment ale upozornil jeden zo zástancov skladovania v špajzi. „Ako skladujú kečup v supermarkete, kde ho kupujete? V obyčajnom regáli. Nikdy som nevyberal kečup z chladiaceho boxu,“ zamyslel sa. Viacerí komentujúci tiež tvrdia, že im kečup z chladničky proste nechutí. „Studený kečup? Fuj!“ píše sa v ďalšom komentári.

Zdá sa však, že „chladničkový tím“ má predsa len navrch. Heinz pre veľké odozvy na druhý deň pridal k príspevku aj anketu. Podľa jej výsledkov odkladá kečup do chladničky vyše 63 percent spotrebiteľov, zatiaľ čo do špajze niečo vyše 38 percent.

