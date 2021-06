Zdroj: TASR/Henrich Mišovič Štát chcel vytiahnuť z ľudí DESIATKY eur na PCR testy! Ministerstvo cúvlo, bude to TAKTO Poslanec Národnej rady (NR) SR a podpredseda školského výboru Jozef Habánik (Smer-SD) považuje za neprijateľné, aby PCR testy na ochorenie COVID-19 pre detské letné tábory hradili rodičia. 9. jún 2021 Zo Slovenska

9. jún 2021 Zo Slovenska Štát chcel vytiahnuť z ľudí DESIATKY eur na PCR testy! Ministerstvo cúvlo, bude to TAKTO Poslanec Národnej rady (NR) SR a podpredseda školského výboru Jozef Habánik (Smer-SD) považuje za neprijateľné, aby PCR testy na ochorenie COVID-19 pre detské letné tábory hradili rodičia.

Zdroj: TASR/Henrich Mišovič

Odmieta návrh konzília odborníkov, podľa ktorého by boli letné tábory dostupné len pre deti, ktoré sa pred nástupom preukážu PCR testom nie starším ako 72 hodín.

Ďalšie poleno pod nohy?

Hovorí o polene hodenom pod nohy pracujúcim rodičom a poukázal na zvýšené výdavky rodičov za tábory o ďalších 50 či 70 eur, ktoré by táto podmienka znamenala. Vyzval preto ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO), aby nehádzal zodpovednosť za nápady konzília odborníkov na rodičov. Ak štát nastaví takéto požiadavky, mal by ich podľa Habánika aj zaplatiť.

„Ak má ísť o protipandemické opatrenie, nech ho rodičom preplatí štát. Ak bola deťom opäť umožnená prezenčná forma vyučovania na školách a testovanie nie je povinné ani pre stredoškolákov, prečo by ním mali byť zaťažované práve deti, ktoré chcú ísť do letných táborov. Do táborov chodia najmä mladšie deti, napríklad deti 1. stupňa ZŠ, na ktoré sa ani doposiaľ nevzťahovala povinnosť testovania, a to ani antigénovými testami,“ skonštatoval Habánik.

Nech to platí štát

Poznamenal, že pre väčšinu rodín znamenala pandémia zvýšené náklady a mala na ne negatívne ekonomické dôsledky. Navrhované opatrenie sa podľa neho ešte viac dotkne početnejších rodín, ktorým sa náklady na letné tábory neúmerne predražia.

Habánik preto apeloval na ministra zdravotníctva, aby v prípade nastavenia takýchto podmienok pre tábory štát aj zaplatil náklady. „A rodičom nech prenechá už len samotné rozhodnutie, či svoje deti pošlú do letných táborov aj pod podmienkou testovania,“ do­dal.

Podčiarkol, že do úvahy treba brať aj to, že pracujúci rodičia prázdniny nemajú a chcú deťom zabezpečiť pekné prázdniny a prostredníctvom táborov chcú deťom dopriať plnohodnotné aktivity po takmer ročnom online vzdelávaní.

Gröhling potvrdil, že tábory budú

Aktualizované 14:50 Potrebné PCR testy na letné tábory budú preplácané, nebudú ich musieť hradiť rodičia detí. PCR testom sa budú musieť preukázať deti nad desať rokov. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS).

Minister potvrdil, že letné tábory sa budú organizovať. „Nebude sa robiť rozdiel medzi denným a týždenným táborom, PCR test bude potrebný pri nástupe do akéhokoľvek tábora,“ konkretizoval minister školstva.

Šéf rezortu školstva poukázal na to, že dôjde k úprave v systéme na korona.gov.sk, kde pribudne kolónka pre tábory.

Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva pre deti a dorast Elena Prokopová po rokovaní vlády uviedla, že tábory spĺňajú kritériá veľmi rizikových podujatí, kde sa musí testovať aj vo fáze monitoringu. Poukázala na to, že cieľom je zabezpečiť bezpečnosť detí aj personálu tábora. O tom, či bude štát deťom v prípade záujmu preplácať viacero PCR testov, ktoré budú potrebné na účasť v tábore, sa bude ešte diskutovať. Zaočkované deti nebudú test potrebovať.

Ilustračné foto, TASR

Zdroj: TASR