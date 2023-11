Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj , TASR/Jaroslav Novák Štefan Kuffa na Trnavskej novéne: Vyzval biskupov, aby intronizovali Krista za kráľa Slovenska Nový tajomník ministerstva kultúry predniesol kontroverzný príhovor na Trnavskej novéne. V bazilike rečnil o pandémii, zastavení gender ideológie či o zasvätení Slovenska Kristovi Kráľovi. 14. november 2023 Lucia Lauková Zo Slovenska

V Bazilike sv. Mikuláša sa v pondelok podvečer začala Trnavská novéna. Tradičný deväťdňový sviatok je vyjadrením vďaky za záchranu mesta pred viacerými vojnovými a morovými ranami.

Na úvodnej omši vystúpil aj štátny tajomník ministerstva kultúry Štefan Kuffa (SNS). Údajne mal mať len krátky 2-minútový príhovor. Nakoniec však rečnil takmer 12 minút.

Kristus kráľom Slovenska

Prenos bol vysielaný naživo, no neskôr ho televízia stiahla. Na internete sa však nachádzajú záznamy z Kuffovho príhovoru.

Pozornosť strhol hneď na začiatku. „Na úvod, prepáčte mi, poviem takúto vec. Gender ideológia a ideológia, ktorá gniavi naše Slovensko, tak za ministerstvo kultúry, to čo bolo, tak sľubujeme, že to nebude. To bude koniec,“ vyhlásil na svätej omši Kuffa.

Radikálne hovoril aj o (ne)práve žien podstupovať potrat. „No nemáš právo, ty rozhoduješ o druhom živote a na to ti ani Boh nedal to právo, aby si takto konala,“ pokračoval.

Za ministerstvo kultúry Štefan Kuffa prisľúbil, že budú iniciovať intronizáciu Krista Kráľa za kráľa Slovenska.

S výzvou sa obrátil aj na biskupov. „Ja vás takto prosím excelencie, aby Slovensko bolo zasvätené Kristovi Kráľovi za účasti všetkých biskupov a za účasti celej vlády,“ žiadal Kuffa.

Mor a pandémia

Okrem iného spomenul Kuffa aj pandémiu koronavírusu. Podľa jeho slov Slovákom chýbala taká silná viera ako v 18. storočí, keď Trnavu ničila silná morová epidémia. „Nedá mi nepovedať takúto vec. My sme uverili rúškam a vakcíne. Kde sa podela naša viera,“ pýtal sa Kuffa, ktorý odkazoval na zázračné porazenie moru v roku 1710.

Podľa historických dokumentov vtedy slziaci obraz Panny Márie v kostole zastavil v roku 1710 silnú epidémiu moru. Trnavčania dali Bohorodičke z vďaky sľub, že sa raz do roka zúčastnia na deväťdňovej slávnosti.

Aké sú reakcie?

K príhovoru Štefana Kuffu a k jeho výzve na zasvätenie Slovenska Kristovi Kráľovi sa zatiaľ Trnavská arcidiecéza nevyjadrila. Spomedzi politikov zareagovala Veronika Remišová.

„Politik a štátny tajomník Štefan Kuffa hrubo zneužil slávnosť svätej omše! Využívať náboženské cítenie veriacich a zneuctiť duchovný priestor na svoje sebecké politické účely je za hranicou akéhokoľvek dobrého vkusu, ale aj za hranicou toho, ako by sa mal správať politik, ktorý sa hlási ku kresťanstvu. A je jedno, že prejav politika v kostole je ukrytý pod rúškom falošného svätuškárstva. Týmto ľuďom okolo Fica, Pellegriniho a Danka nič nie je sväté, dokážu šliapať ešte aj po duchovnom prežívaní viery,“ myslí si Remišová.

