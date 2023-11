Zdroj: TASR/Jaroslav Novák NEUVERÍTE, Matovič znovu perlil: Ministra Šutaja Eštoka nazval zakomplexovaným CHRAPÚŇOM! Bývalý premiér Igor Matovič sa na sociálnej sieti spojil vo vysielaní naživo so sledovateľmi a rozhovoril sa na viacero aktuálnych tém. Schytal to aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. 13. november 2023 Politika

Na Facebooku je obľúbeným spôsobom komunikácie aj vysielanie naživo. Znovu raz to skúsil aj Igor Matovič, ktorý najprv na svojom profile riešil pár technických problémov, akým bol zvuk, keďže ho bolo slabo počuť.

Následne sa začal smiať, keď zistil, že vytvoril v živom vysielaní ozvenu. „Ja sa teraz počujem, mám tu ozvenu,“ smial sa pri tom.

Podal si ministra

Jedna z mnohých otázok prišla aj na tému nový minister vnútra. „Keď sa na neho pozriem a to, ako si to užíva, keď oznamuje, čo kde a tuto. A ako Hamrana vyhodil, vždy postupuje podľa zákona… Viete, to je tak ako som povedal o Dankovi, že to hovienko, čo si sadne na poličku a myslí si, že je lekvár. Mne pripadá ako zakomplexovaný,“ povedal do éteru Matovič na Facebooku.

Potom nevedel meno ministra vysloviť a takto sa na to smial: „Ten Šu… Šu…, ale môže byť aj šu.aj Eštok. To vyzerá ako pekný chrapúň… Je zakomplexovaný, dostane pečiatku aj sekretárku, ešte si v bavoráku vyváža zadoček. Jemu to asi strašne dobre robí,“ pokračoval Matovič.

