STOVKY mŕtvych! Maroko zasiahlo SILNÉ zemetrasenie, VIDEO

Ďalších 329 osôb utrpelo zranenia a stav 51 z nich je vážny. TASR správu prevzala z agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na údaje marockého ministerstva vnútra.

Zemetrasenie udrelo v marockom pohorí Vysoký Atlas krátko po 23 h miestneho času (0.00 h SELČ v sobotu) v hĺbke 18,5 kilometra, uviedol Americký geologický ústav (USGS).

Toto historické mesto, ktoré je vyhľadávané turistami, bolo údajne vážne zasiahnuté, píše stanica BBC.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

This Indian Vlogger was there at the time of the earthquake in Morocco.



Prayers and Support for those who are affected by this earthquake 🥺#Morocco #earthquake #moroccoearthquake #deprem #زلزال #زلزال_المغرب #fas #fas_depremi #morocco #maroc #earthquake pic.twitter.com/r6bjYNbILR