Pre rapera si prišla POLÍCIA! V piesni použil informácie, ktoré môže poznať iba VRAH

Polícia 29. augusta zatkla 25-ročného amerického rapera Kenjuana McDaniela. Muži zákona ho spájajú s vraždou, ktorá sa stala ešte v roku 2021 v Las Vegas.

V hľadáčiku polície mal byť už dlhšie v spojitosti s unikajúcim autom, ktoré opísali svedkovia tragickej streľby. Informuje o tom portál televízie CNN.

Muž polícii všetko uľahčil. Podľa fox5vegas.com si v júli detektív na YouTube všimol videoklip, ktorý McDaniel zverejnil pod umeleckým menom The Biggest Finn4800.

V texte piesne sa objavili detailné informácie, ktoré podľa polície neboli nikdy zverejnené a môže ich poznať iba vrah.

„Detektívi si všimli, že hudobné video malo dostatočnú úroveň podobností s detailmi vraždy. Vrátane faktu, že Kenjuan sa vo svojich textoch priznal k vražde,“ stálo v zatykači.

CNN píše, že fakty nazhromaždené počas vyšetrovania boli získané nezávisle od hudobného videa: „Videoklip ale potvrdil výsledky vyšetrovania.“

Please click below for information regarding the arrest of 25-year-old Kenjuan McDaniel in connection with a homicide that occurred September 18, 2021, near Lake Mead and Jones. pic.twitter.com/5d1939Y4AX