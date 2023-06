6 Galéria Polícia SR - Nitriansky kraj Zdroj: Facebook.com/Odťahová služba Nové Zámky Strašná TRAGÉDIA, pri ktorej zomreli rodičia aj ich dcérka: Eva († 31) bola TEHOTNÁ! Pri tragickej dopravnej nehode prišli o život rodičia spolu s dcérkou. Prežilo len malé batoľa. Na svetlo vyplávali desivé detaily. 12. jún 2023 Krimi

V nedeľu (11. júna) Slovenskom otriasla smutná správa. Pri dopravnej nehode zomrela takmer celá rodina.

Na mieste tragickej nehody zasahovali aj leteckí záchranári. „37-ročný vodič vozidla Hyundai i30 z doposiaľ nezistených príčin, medzi obcami Strekov a Pribeta, pravdepodobne prešiel do protismeru kde došlo k zrážke s vozidlom Volvo XC 90,“ informovala polícia krátko po nehode, ktorá sa stala v okrese Nové Zámky.

Chlapček bojuje o život

V Hyundai sa smrteľne zranil vodič, 31-ročná spolujazdkyňa a 8-ročné dievčatko. Z celej rodiny prežil len ročný chlapček, ktorý bol podľa polície prevezený do nemocnice. Malé dievčatko sa záchranári snažili resuscitovať, no bez úspechu. „Pri čelnej zrážke dvoch osobných motorových vozidiel utrpeli, žiaľ, dve osoby zranenia, ktoré boli nezlučiteľné so životom, jedno dieťa bolo na mieste resuscitované, žiaľ, neúspešne,“ opisuje udalosti Air – Transport Europe.

„Čas, keď majú slzy v očiach aj tí, čo zachraňujú,“ komentovala tragédiu polícia.

Eva bola vo vysokom štádiu tehotenstva

Pri nehode zahynula 31-ročná Eva, 37-ročný Marek a ich 8-ročná dcéra Prea Sofia. Ako informoval portál pluska.sk, už tak strašná tragédia má ešte desivejšie pozadie: „Podľa dostupných informácií mala byť Eva v 7. mesiaci tehotenstva.“

Vodič a spolujazdec vo Volve sa zranili ľahšie. „Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina tejto tragickej dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania,“ dodala nitrianska krajská polícia.

„Posádka záchranárskeho vrtuľníka si do svojej starostlivosti prevzala 56-ročného pacienta z druhého vozidla, ktorý nárazom utrpel poranenie hrudníka. Po poskytnutí neodkladného zdravotného ošetrenia bol pacient preložený na palubu vrtuľníka a v stabilizovanom stave, pri vedomí letecky prevezený do FN v Nitre. Ďalší zranení ostali v starostlivosti pozemných záchranárov,“ prezrádza Air – Transport Europe.

