8. október 2022 Technológie Strechy panelákov sú nimi doslova posiate: Treba sa BÁŤ vysielačov mobilného signálu? Pri pohľade na strechy budov nielen v mestách si môžeme všimnúť základňové stanice, ktoré pomáhajú šíriť mobilný signál. Často sa však stretávajú s nepochopením obyvateľov.

Spoločnosť 4ka prináša technologický podcast s názvom Čaj o 4tej. Aktuálny letný špeciál sa zameriava na problematiku základňových staníc alias vysielačov mobilného signálu.

Práve kvalitu pokrytia v 21. storočí považujeme za kľúčovú. Odkiaľ však signál prichádza a ako sa šíri? V najnovšom podcaste Čaj o 4tej to prezradil Patrik Kollaroci, riaditeľ mobilných služieb 4ky a Radoslav Polák, RAN špecialista mobilných sietí.

Podrobne ukážu, ako vyzerá vysielač a aj ako sa dostane až na strechu budovy.

Prísne normy

Samotnému osadeniu predchádza dôkladný prieskum. Podľa Patrika Kollarociho treba najprv zvážiť potenciál danej budovy, vhodnosť vybranej strechy a ďalšie parametre.

Obyvatelia dotknutej stavby nemusia mať obavy.

Operátor totiž musí vybaviť potrebné povolenia a po vybudovaní základňovej stanice prebehnú dôkladné merania, pri ktorých sa zisťuje, či vysielač spĺňa všetky bezpečnostné normy.

„V celej Európskej únii a aj na Slovensku sú prísne normy. Každý vysielač, ktorý sa dá do prevádzky, môže obrazne povedané svietiť len toľko, koľko povoľuje príslušná zdravotná a hygienická norma. Predtým, než sa vysielač dá do normálnej prevádzky, musia prebehnúť takzvané hygienické merania, kde sa zmeria, odborne povedané, intenzita elektromagnetického vlnenia alebo signálu, ktorý je vyžarovaný z vysielača. Samozrejme, musí to vyhovovať norme. Následne dostaneme takzvané hygienické povolenie a môže sa to spustiť. Obyvatelia paneláku sa nemusia obávať, že by to svietilo na hlavu. Totiž, je tam tzv. ´hríbovitý efekt´. Anténa vysielača nesvieti pod seba, ale skôr pred seba do priestoru. Nesvieti tak pod seba do bytov, ale do priestoru pred,“ prezradil Patrik Kollaroci, riaditeľ mobilných služieb 4ky.

A čo v okolitých bytovkách?

Navyše, obávať sa nemusia ani obyvatelia priľahlých domov: „S každým štvorcovým metrom intenzita signálu klesá závažným spôsobom. Pokým signál doletí tých 50 alebo 100 metrov do tej druhej bytovky, tak je to také zanedbateľné množstvo, že naozaj vie signál vyčítať iba mobilný telefón, ale človek to necíti. O tom sú tie zdravotné normy.“

Viac o základňových staniciach mobilného signálu sa dozviete vo videu pod článkom. Podcast Čaj o 4tej si môžete vypočuť aj na platforme Spotify.

Zdroj: YouTube.com

Zdroj: Dnes24.sk