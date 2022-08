POSLEDNÁ selfie "cvaknutá" na Zemi: Podľa umelej inteligencie to bude TAKTO vyzerať! FOTO

Fotografovanie samých seba, ktorému hovoríme selfie, je mimoriadne obľúbené. Preto sa umelá inteligencia podujala a odpovedala na otázku, ako bude vyzerať posledná selfie na zemi?

Ako informuje portál fóny.sk, otázky ohľadom budúcnosti sveta sú stále horúcou témou, ktorá rezonuje u mnohých ľudí.

Aktuálne sa touto problematikou zaoberala aj populárna umelá inteligencia DALL-E 2. Bola naprogramovaná na vytváranie reálnych fotografií, ktoré generuje na základe konkrétnych kritérií.

Najnovšie dostala jednoduchú otázku – ako bude vyzerať" posledná selfie na zemi?

Umelá inteligencia pri generovaní záberov pracovala s aktuálnymi dátami, ktoré našej planéte nedávajú žiadnu šancu na prežitie. „Podobnej situácii sa nedávno venovali vedci, ktorí v počítačovej simulácii sledovali, aký dopad by mala na Zem jadrová vojna medzi USA a Ruskom,“ dodávajú fóny.sk

Yoo should by now have heard about the artistic AI. DALL•E someone asked it to create “the last selfie on earth” the result is accurate pic.twitter.com/zVnO5QdSIa