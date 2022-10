6 Galéria Zdroj: Dnes24.sk Strelec, ktorý na Zámockej zabil 2 ľudí, je na ÚTEKU a je OZBROJENÝ: Tu je opis útočníka! Po páchateľovi, ktorý mal v stredu večer strieľať v Bratislave na Zámockej ulici a je na úteku, pátra v týchto chvíľach aj policajný vrtuľník. Dnes o 21:33 ELA Krimi

Dnes o 21:33 ELA Krimi Strelec, ktorý na Zámockej zabil 2 ľudí, je na ÚTEKU a je OZBROJENÝ: Tu je opis útočníka! Po páchateľovi, ktorý mal v stredu večer strieľať v Bratislave na Zámockej ulici a je na úteku, pátra v týchto chvíľach aj policajný vrtuľník.

Páchateľ, ktorý mal v stredu večer strieľať na Zámockej ulici v Bratislave, je na úteku. Pre TASR to potvrdili z prostredia polície. Muž má mať na sebe tmavú šiltovku, bundu a modré rifle.

Ozbrojený a na úteku

Je ozbrojený. Streľba si mala vyžiadať dvoch mŕtvych mužov do 30 rokov. Postrelená bola barmanka, ktorú previezli so zranením do nemocnice.

Krajská polícia v Bratislave potvrdila, že krátko po 19.00 h došlo na Zámockej ulici k streľbe, pri ktorej zomreli na mieste dvaja ľudia.

„Ďalšia, tretia osoba utrpela zranenia, s ktorými bola prevezená k ošetreniu do nemocnice,“ informovali z polície s tým, že po páchateľovi pátrajú.

Po páchateľovi, ktorý mal v stredu večer strieľať v Bratislave na Zámockej ulici a je na úteku, pátra v týchto chvíľach aj policajný vrtuľník. TASR to potvrdili z prostredia polície.

Dvaja mŕtvi

Streľba v centre Bratislavy si v stredu vyžiadala dvoch mŕtvych. TASR to potvrdila hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Alena Krčová.

„Môžem potvrdiť zásah záchranárov, na mieste sú dve osoby bez známok života, jedna osoba je zranená. Posádka ju ošetrila a transportovala do nemocnice,“ priblížila hovorkyňa. Doplnila, že viac informácií nateraz nemôže poskytnúť.

Zranenú osobu následne previezli do Nemocnice Staré Mesto. „Môžeme potvrdiť, že vo večerných hodinách sme prijali ženu so strelným poranením dolných končatín. Pacientka sa v tejto chvíli podrobuje potrebnému vyšetreniu,“ uviedla pre TASR hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava Eva Kliská.

Bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti informovala, že v stredu krátko po 19.00 došlo k streľbe na Zámockej ulici. Jedna z obyvateliek Zámockej ulice pre TASR priblížila, že počula minimálne sedem výstrelov. Na mieste sú podľa jej slov viaceré policajné autá aj záchranári.

