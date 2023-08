Zdroj: Instagram.com/Farma.Markíza Súboj generácií. Nová Farma rozdelí súťažiacich premiérovo až do TROCH táborov Tohtoročná Farma bude o súboji generácií. Známe sú už aj ďalšie detaily z 15. ročníka najdlhšie vysielanej reality šou na Slovensku. 15. august 2023 TOS Lifestyle

15. august 2023 TOS Lifestyle Súboj generácií. Nová Farma rozdelí súťažiacich premiérovo až do TROCH táborov Tohtoročná Farma bude o súboji generácií. Známe sú už aj ďalšie detaily z 15. ročníka najdlhšie vysielanej reality šou na Slovensku.

Markíza začala natáčať 15. ročník Farmy a do vysielania sa dostane presne 4. septembra večer alebo v predstihu na Voyo.

Súboj generácií

Celebrity vs. neznáme tváre. Západniari proti východniarom. Ľudia z miest vs. dedinčania. Takto okorenila televízia Farmu v uplynulých ročníkoch. Tentoraz súťažiacich nerozdelia do dvoch skupín, ale rovno do troch.

Markíza už vo veľkom láka divákov upútavkami, kde prezrádza, že tentoraz pôjde o súboj troch generácií: generácie X, generácia Y a najmladšej generácie Z.

„Bude veľmi zaujímavé sledovať generačný súboj, ktorý je hlavnou témou tohtoročnej Farmy, to ako jednotlivé generácie rozmýšľajú, riešia úlohy, aký majú prístup k plneniu úloh a k celkovému fungovaniu na Farme,“ uviedol pre Plusku Martin Bagár, neodmysliteľná súčasť Farmy počas uplynulých trinástich ročníkov.

Posledná otázka

Je už teda známe, kedy sa začne nová Farma vysielať. Je jasné, že opäť nebude chýbať hospodár Martin Bagár, z poslednej série zostane aj umelá inteligencia vo forme Alice a je tiež potvrdené, že moderátorom bude znova Marek Fašiang.

Natáča sa v okolí Považského Inovca, kde sa odohrávala aj trinásta séria.

Poslednou nezodpovedanou otázkou v súvislosti s novou Farmou tak zostávajú samotní súťažiaci. Okrem toho, že pôjde o ľudí z troch rôznych generácií, Markíza sa podľa informácií portálu Mediaboom mohla vybrať aj cestou rozdielov a medzi súťažiacimi by sa tak mohli objaviť tiež zástupcovia menšín či extravagantnejšie typy. Avšak na to, ako bude naozaj vyzerať zloženie tohtoročnej Farmy, si ešte budeme musieť počkať.

