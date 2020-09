Dnes o 15:38 Správy Zo Slovenska Súd o väzbe Aleny Zsuzsovej: Je rozhodnuté!

Sudca rozhodoval o väzbe ženy obvinenej z prípravy troch vrážd. Alena Zsuzsová zostáva za mrežami, jej právnik to považuje za absurditu.

Zdroj: TASR/Ján Krošlák

Alena Zsuzsová, obvinená z príprav vrážd prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Maroša Žilinku, prokurátora Generálnej prokuratúry SR Petra Šufliarskeho a advokáta Daniela Lipšica, bude stíhaná väzobne. Rozhodol o tom v sobotu sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica.

„Sudca vyhovel návrhu prokurátora ÚŠP a vzal obvinenú do väzby. Dôvodom je obava z úteku, z ovplyvňovania svedkov, ako aj z pokračovania v trestnej činnosti,“ konštatoval prokurátor s tým, že ide o obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy v štádiu pokusu.

Alena Zsuzsová podala prostredníctvom svojho obhajcu sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať Najvyšší súd SR.

Zsuzsovej právnik sa bráni

„Dôvody väzby, že by mala pokračovať v páchaní trestnej činnosti, považujem za absurditu. Dôvody, že bude ovplyvňovať svedkov – ktorých? Andruskó "sedí oproti v budove“, Tomáš Sz. a Miroslav M. sú takisto zavretí a nedokážem si predstaviť, koho ešte by mala ovplyvňovať, keď všetci v podstate boli vypočutí. A čo sa týka útekovej väzby, nevidím dôvod, prečo by mala utekať, pretože v kauze Kuciaka bola, aj keď nie právoplatne, ale oslobodená. Pokiaľ ide o kauzu Basternák, tam dôkazná situácia vyzerá zatiaľ v jej prospech. Sú tu produkované dôkazy len na základe výpovede Andruskóa," reagoval obhajca Zsuzsovej Štefan Neszméry. Jeho klientka vinu popiera.

Len chvíľu na slobode

Zsuzsovú, obžalovanú v kauze vraždy novinára Kuciaka a jeho snúbenice Kušnírovej, prepustili po štvrtkovom (3. 9.) oslobodzujúcom rozsudku ŠTS z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby v Leopoldove. Vzápätí ju opäť zadržali policajti.

Alena Zsuzsová je ako sprostredkovateľka obžalovaná v prípade vraždy exprimátora Hurbanova Lászlóa Basternáka. Zavraždili ho 9. júla 2010 pred jeho domom. Na ŠTS v súčasnosti prebieha proces. Okrem toho je obvinená už aj zo spomínaných príprav vrážd prokurátorov a advokáta. Z toho skutku obvinil koncom augusta 2019 vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR nielen ju, ale i Tomáša Szabóa, Miroslava Marčeka a Zoltána Andruskóa.

Ostatní svoje tresty poznajú

Jedného z troch zapletených do prípravy vrážd Miroslava Marčeka senát ŠTS 6. apríla odsúdil na 23-ročný trest odňatia slobody za vraždu Kuciaka a Kušnírovej, i podnikateľa Petra Molnára. Andruskó bol za vraždu novinára už právoplatne odsúdený na 15-ročný trest.

Senát ŠTS v Pezinku vo štvrtok oslobodil spod obžaloby v kauze vraždy novinára a jeho snúbenice nielen Alenu Zsuzsovú, ale aj podnikateľa Mariana Kočnera. Tomáša Szabóa súd uznal za vinného a vymeral mu trest 25 rokov odňatia slobody. Rozsudok nie je právoplatný. Bude rozhodovať Najvyšší súd SR.

Zdroj: TASR