13. máj 2021 han Politika Sulík to povedal na rovinu: Koniec núdzového stavu? Dobre, ale potrebujeme NÁHRADU! Ak chceme ukončiť núdzový stav, potrebujeme na určité činnosti náhradu. Aké, to vysvetlil líder strany SaS, Richard Sulík.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

O čo teda ide? Napríklad aby sme mohli odmeniť zdravotníkov v prvej línii alebo aby náklady na pandemické opatrenia nemuseli ísť z rozpočtu zdravotníctva.

V pléne Národnej rady (NR) SR to uviedol minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) pri uvádzaní návrhu na skrátené legislatívne konanie o novele zákona o hospodárskej mobilizácii.

Čas do utorka

Skrátené legislatívne konanie Sulík odôvodnil tým, že aktuálny núdzový stav by musel parlament odobriť najneskôr v utorok (18. 5.). Bol by rád, ak by sa legislatíva schválila do tohto termínu a núdzový stav by už nebol potrebný.

Návrh z dielne koaličných poslancov má umožniť väčšinu z opatrení hospodárskej mobilizácie zachovať aj v prípade, že by sa núdzový stav skončil. Postačujúca na ich pokračovanie by bola mimoriadna situácia.

Poslanci vo štvrtok rokujú aj o vládnej novele zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii. Vláda ho navrhuje prebrať v skrátenom legislatívnom konaní.

Parlament má tiež v zrýchlenom režime rokovať o novele zákona o štátnom rozpočte na rok 2021. Vo štvrtok popoludní tiež čaká poslancov tradičná Hodina otázok.

Zdroj: TASR