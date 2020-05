14. máj 2020 Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Ak niekto vycestuje, budú na neho ukazovať prstom

Česi už intenzívne riešia, že v lete strávia dovolenku v Tatrách a iných slovenských lokalitách. Má to však jeden háčik - kontakty s cudzinou ešte stále naháňajú strach.

Zdroj: TASR

Všetko sa rozhodne v najbližších dvoch týždňoch – hovorí pre český portál idnes.cz epidemiológ Rastislav Maďar, ktorý je garantom pracovnej skupiny pre zmierňovanie opatrení zavedených kvôli koronavírusu na českom ministerstve zdravotníctva.

Vysvetľuje, že ak sa vírus nezačne znovu šíriť v najbližších týždňoch po vytúženom otvorení obchodov a prevádzok, ľudia dostanú nádej na návrat do normálu. Nič však nebude úplne ako predtým.

Už je dobre

Hoci Česi majú stále násobne viac nových pacientov nakazených Covid-19 ako Slovensko, sú podstatne optimistickejší. Epidemiológ Rastislav Maďar pre idnes.cz tvrdí, že situácia v ich krajine je priaznivá: „Nič dramatické nám nehrozí. Sme v pomerne slušnej komfortnej zóne, že sa nám do pár dní nezahltia jednotky intenzívne starostlivosti.“

Pozitívnou správou je, že podľa Maďara sa koronavírus v tejto chvíli takmer vôbec neprenáša v MHD, obchodoch a na pracoviskách. Naďalej však vyzýva občanov, aby zostali zodpovední a neprepadli pocitu, že hrozba je za nimi. Všetko by sa mohlo zvrtnúť v najbližších týždňoch.

Bavorsko nie je Slovensko

Maďar upozorňuje, že riziko sa v tejto chvíli skrýva práve za hranicami, kam by toľko Čechov už chcelo vycestovať za prácou alebo na dovolenku. S najväčšími obavami sa Praha díva najmä na susedné Nemecko. V niektorých častiach Bavorska sa totiž epidemiologická situácia zhoršila.

"Navyše, Nemci k tomu nepristupujú ako my a nerobia plošné karanténne opatrenia s uzavretím celých oblastí. Takže my teraz musíme dávať pozor, aby nám pendleri, ktorí prechádzajú cez hranice do týchto oblastí, dramaticky nezhoršili našu situáciu, hovorí epidemiológ.

Keď však začne hovoriť o Slovensku, je to úplne iná káva: „Pri pohľade na východ môžeme skonštatovať veľmi priaznivú situáciu na Slovensku. Preto by sme boli radi, keby sa táto hranica čo najskôr otvorila. Existujú tam totiž rodinné väzby, zmiešané manželstvá a u nás študuje obrovské množstvo slovenských študentov. Ak sa oni nebudú báť nás, tak my by sme sa ich tiež báť nemali.“

Zároveň však varuje, že voľné cestovanie so sebou prinesie aj problém v podobe stigmatizácie ľudí, ktorí naberú odvahu prekročiť hranice. Okolie na nich bude skrátka ukazovať prstom a môže sa ich strániť.

Cestovateľské vášne bude nutné krotiť aj z praktických dôvodov. Ak by naraz vycestovali desiatky tisíc ľudí, nebude dosť testov, aby ich pri návrate preverili. Jedinou možnosťou by potom bola povinná karanténa. „A to si asi každý rozmyslí, pretože ak to bude dobrovoľná cesta, štát týmto ľuďom nebude platiť nemocenské alebo OČR.“

Ilustračný obrázok

Zdroj: Dnes24.sk