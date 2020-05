13. máj 2020 Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Vzkriesime Československo! Má to len jeden problém…

Igor Matovič rokuje s Andrejom Babišom o otvorení spoločných hraníc. Malo by to mať aj pekný symbolický význam, keďže obe krajiny boli súčasťou jedného štátu. V čom je potom problém?

Zdroj: TASR

Voľný pohyb za rieku Moravu a späť by mal byť realitou už čoskoro. Zdá sa, že Igor Matovič už upustil od svojej požiadavky, aby krajina, s ktorou otvoríme hranice, mala rovnako dobré výsledky v boji s koronavírusom ako Slovensko.

V tejto chvíli má Česko viac ako 8220 infikovaných a viac ako 280 obetí. Na Slovensku sú čísla nepomerne lepšie – celkový počet pacientov s Covid-19 je 1469 a nákaze podľahlo 27 ľudí.

Rokovania prebiehajú

Portál Remix informuje o rokovaniach medzi Igorom Matovičom a Andrejom Babišom, ktoré vraj sľubne napredujú. Cituje pritom rozhovor slovenského premiéra pre portál Pluska.sk: “Veľmi intenzívne sa s Andrejom Babišom v posledných dňoch rozprávame o tom, že by sme chceli vytvoriť opäť také Československo v rámci Európy, aby prvé hranice, ktoré padnú v priestore strednej Európy, boli medzi Slovenskom a Českom. Andreja Babiša som asi pred 3 týždňami v tomto duchu oslovil, a dnes, keďže sa situácia zlepšila, tak by sme mohli byť prví.”

Remix ďalej uvádza, že slovenský premiér by podľa vlastných slov chcel otvoriť česko-slovenskú hranicu čo najskôr, ale má to jeden technický problém.

Česká legislatíva je totiž oveľa benevolentnejšia ako slovenská. Ak niekto len prechádza cez české územie za menej ako 24 hodín, nemusí mať test na koronavírus. A toho sa I. Matovič bojí.

“To by nám na Slovensku veľmi rýchlo spôsobilo katastrofu. Nemôže sa stať, že zrazu k nám cez Česko bez kontroly začnú chodiť ľudia napríklad z Anglicka zo Sheffieldu, odkiaľ máme možno už 200 pozitívnych prípadov. Musíme to urobiť tak, aby sme neohrozili seba, ale úmysel je dobrý. Rozhodne o tom tím odborníkov,” dodal slovenský premiér.

Nie sme prví

Česko nemusí byť jediná krajina, s ktorou by Slovensko čoskoro uvoľnilo režim na hraniciach. Remix píše, že podobné rokovania vedie slovenská strana aj s Rakúskom.

“Mohli by sme vytvoriť taký mini Schengen,” cituje portál slová štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí Martina Klusa. Ak to umožní priaznivá epidemiologická situácia, tento plán by sa mohol zrealizovať už v lete.

Symbolické otvorenie česko-slovenskej hranice však nebude prvým počinom v Európskej únii.

Už pred niekoľkými dňami oznámili rovnaký krok pobaltské krajiny Litva, Lotyšsko a Estónsko, ktoré tiež kedysi tvorili jeden štátny celok.

„Ideme príkladom, keď sme veľmi jasne ukázali, že len krajiny, ktoré úspešne zvládli situáciu, sa môžu začať otvárať,“ komentoval to premiér Litvy Saulius Skvernelis. Následne by sa k tejto pobaltskej cestovateľskej bubline mohli pripojiť i Poľsko a Fínsko.

Zdroj: Dnes24.sk