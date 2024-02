16. február 2024 Rastislav Búgel Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Banka lásky zo Štiavnice sa dostala na TITULKU New York Times! Reklama ako hrom! Banská Štiavnica sa dostala na titulku denníka, ktorý čítajú milióny ľudí.

Prestížne americké noviny New York Times mali na titulnej strane jedného zo svojich najnovších vydaní Banskú Štiavnicu. Konkrétne Banku lásky, ktorá sa tam nachádza.

„Sme na titulke New York Times! Ďakujeme všetkým, ktorí ste nás navštívili, ste našimi fanúšikmi a držíte nám palce. Vďaka za tento veľký medzinárodný úspech patrí vám,“ píše Banka lásky na sociálnej sieti.

Rovnaký článok sa objavil aj na webe prestížneho denníka.

Na Valentína o Banke lásky

Noviny obsahovali článok o Banke lásky vo svojom valentínskom vydaní. Ako informoval denník Pravda, Banská Štiavnica sa vďaka Banke lásky, ktorá vlani 18. marca vyhorela, dostala do svetoznámeho denníka po neuveriteľných 30 rokoch.

„Sme na titulke medzinárodnej printovej verzie New York Times International, ktorý má viac ako 10 miliónov predplatiteľov, čo je úplný vrchol vrcholov. Absolútna šupa,“ povedal pre Pravdu jeden zo zakladateľov Banky lásky Igor Brossmann.

Podľa Brossmanna o Banskej Štiavnici v New York Times naposledy písali v roku 1993, kedy bola zaradená do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Keď sa pozrieme ešte ďalej do histórie, predošlý záznam o tomto meste priniesol denník v roku 1945.

Zároveň bolo valentínske vydanie prvé, kedy sa Štiavnica ocitla rovno na titulke.

Čo si všimli?

„Pre romantikov, ktorí chcú prejaviť svoju vášeň a oddanosť, má Banka lásky na Slovensku dostatok miesta vo svojom Trezore lásky, kde už 7 000 ľudí uložilo svoje spomienkové predmety a symboly náklonnosti, či už opätovanej alebo neopätovanej,“ píše NY Times a pripomína, že tento rok bola Banka lásky na Valentína pre vlaňajší požiar zatvorená.

Desaťtisíce návštevníkov

Prestížny denník vysvetľuje, že ako zázrakom prežil vyššie spomenutý podzemný trezor. Autor tvrdí, že hoci sa otvorenie miesta, ktoré je postavené na láske, môže zdať ako pritiahnuté za vlasy, Banka lásky má úspech: „Od otvorenia Banky lásky pred piatimi rokmi sa však do Banskej Štiavnice nahrnuli desaťtisíce ľudí, aby znovu potvrdili svoju oddanosť v tomto malebnom mestečku, ktoré bolo založené v 13. storočí a dnes je zapísané na zozname svetového dedičstva UNESCO.“

Kedy opäť otvoria?

Denník miliónom čitateľov predstavil aj Sládkovičovu Marínu, ktorá je považovaná za najdlhšiu ľúbostnú báseň na svete. Práve jej slová tvoria povrch trezora, pričom každému písmenu básne je priradená jedna schránka.

Zároveň záujemcom predstavuje aj samotné historické mesto. Pozornosť upriamuje na ďalšie romantické lokality: baňu zo 16. storočia, starobylé kostoly či odľahlé lesy.

New York Times odhalil, že po ničivom požiari by Banku lásky chceli opäť otvoriť v roku 2027.

Zdroj: Dnes24.sk