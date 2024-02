SVET O SLOVENSKU: Donald Trump chce zablokovať predaj U. S. Steel Japoncom!

Bývalý americký prezident a najhorúcejší kandidát republikánov na tento post Donald Trump uviedol, že zablokuje plánovaný predaj U. S. Steelu japonskej spoločnosti Nippon Steel. Upozornil na to server Politico.com.

„Okamžite by som to zablokoval.“ Absolútne,“ cituje Politico Trumpa, ktorý však nevysvetlil, ako by mohol zablokovať tento predaj po svojom prípadnom návrate do Bieleho domu.