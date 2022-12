Zdroj: TASR/Jaroslav Novák SVET O SLOVENSKU: Hegerovej vláde hrozí vláda ÚDRŽBÁROV. Postrachom pre Ukrajinu je Smer Koalícii sa podarilo odsunúť hlasovanie o dôvere Hegerovej vláde len o dva dni. Dohodne sa s opozíciou na predčasných voľbách? 13. december 2022 rbt Svet Svet o Slovensku

13. december 2022 rbt Svet Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Hegerovej vláde hrozí vláda ÚDRŽBÁROV. Postrachom pre Ukrajinu je Smer Koalícii sa podarilo odsunúť hlasovanie o dôvere Hegerovej vláde len o dva dni. Dohodne sa s opozíciou na predčasných voľbách?

Pád slovenskej vlády sa odkladá, informujú zahraničné médiá. „Parlament sa v utorok zišiel, aby hlasoval o nedôvere menšinovému kabinetu Eduarda Hegera, nakoniec však rozhodnutie na návrh jedného z poslancov odložil na štvrtok,“ píše česká iDnes.cz.

Povalí ju SaS?

Vláda tak podľa predsedu poslaneckého klubu OĽaNO Michala Šípoša získa priestor na rokovania o termíne predčasných volieb. „Koniec koalície bol na spadnutie, podporiť ju nechceli ani dvaja vládni poslanci a pozícia zrejme mala dostatok hlasov,“ uvádza český denník.

Zahraničné médiá pripomínajú, že zosadiť vládu sa rozhodla strana SaS, ktorá koncom leta odišla z koalície.

Jej odchodom vyvrcholila kríza, počas ktorej liberáli žiadali odchod ministra financií Igora Matoviča.

Vláda údržbárov

„Strata dôvery by neznamenala okamžitý koniec vlády, ktorá by zostala v pozícii údržbárov, ale výrazne by obmedzila jej možnosti prijímať nové opatrenia,“ pripomína agentúra Reuters.

Predčasné voľby by podľa zahraničných pozorovateľov ovplyvnili podporu, ktorú Slovensko poskytuje Ukrajine. „Najmä, ak by vyniesli k moci ľavicovú opozíciu (Smer), ktorý kritizuje vojenskú pomoc Kyjevu,“ dodáva agentúra.

Ak vláda padne, ďalšie kroky budú závisieť od prezidentky Zuzany Čaputovej. Jednou z možností je nechať dovládnuť Hegerov kabinet v demisii. O predčasných voľbách rozhodne parlament, ktorý potrebuje schváť ústavný zákon umožňujúci skrátenie volebného obdobia.