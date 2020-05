22. máj 2020 Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Jágr sa naparoval a Golonka ho zotrel

Česká hokejová legenda veštecky predpovedala, že Česi by to dnes v spoločnom zápase Slovákom poriadne natreli. Sebavedomé reči si vyžiadali ostrú reakciu od fanúšikov i z Bratislavy.

Koronavírus zmrazil prakticky celý spoločenský život a športové podujatia nie sú žiadnou výnimkou. Za bežných okolností by práve v týchto dňoch jazdili po cestách autá ozdobené trikolórami a hokejoví fanúšikovia by si užívali majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku.

V sobotu sa mal odohrať zápas medzi Českom a Slovenskom, a vtedy už tradične ožíva stará bratská rivalita. Uniesť sa ňou nechal aj Jaromír Jágr.

Sebavedomá hviezda

„Za normálnych okolností by sme hrali na majstrovstvách sveta so Slovákmi a určite by sme im to natreli. Ale bolo by to tesné, už nemám dvadsať rokov,“ napísal na sociálnu sieť Jaromír Jágr.

Český portál idnes.cz uvádza, že zjavne išlo len o žartík a „z textu bol cítiť jeho typický humor a odľahčenie“, čo dokazovali aj pripojené smajlíky. Jágr sa navyše snažil upozorniť na charitatívnu akciu s názvom Repreduel, ktorú pre fanúšikov pripravili hokejové zväzy oboch krajín.

„Zámerom bolo predať čo najviac lístkov za 55 Kč na pomoc seniorom, deťom a zdravotným sestrám,“ vysvetľuje portál. Česká hokejová legenda chcela svojím príspevkom len vyburcovať záujem o lístky, aby bol výťažok čo najväčší. Zjavne však niektorých ľudí pobúril.

Golonka vracia útok

„Jágr bol pán hokejista, ale toto by si nemal dovoľovať,“ cituje český portál reakciu slovenskej hokejovej legendy Jozefa Golonku. Bývalý československý reprezentant a medailista pripomenul o takmer dve generácie mladšiemu kolegovi, čo sa patrí a čo nie:

„Športová história pozná viac veľkých hráčov, ale nezažil som, aby sa v takomto duchu niekedy vyjadrili Beckenbauer, Jordan alebo Messi. Ak Jágr nemá rešpekt k akémukoľvek súperovi, mal by si radšej zahryznúť do jazyka,“ odkázal mu Golonka.

Jágrova stránka na sociálnej sieti má viac ako 760-tisíc fanúšikov a jeho narážka do Slovákov vyvolala búrlivú debatu. Ako to už býva, niektorí s ním s úsmevom súhlasili a iní sa rozčuľovali. Portál dodáva, že minimálne história stojí na Jágrovej strane – za posledných päť svetových šampionátov prešli Česi do štvrťfinále päťkrát a Slováci ani raz.

Hokej je však ako každý šport nevyspytateľný a pokora je dôležitá vec. „Pán Jágr, Jožko sa na rozdiel od Vás nikdy nepovyšoval. Napríklad Slováci nás porazili v semifinále MS 2012 a brali bronz. Čo si dokazujete? Ešteže sa šampionát nehrá, možno by spoločný zápas dopadol naopak,“ napísala jedna česká fanúšička.

Zdroj: Dnes24.sk