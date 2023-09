Zdroj: pixabay.com SVET O SLOVENSKU: Kandidát vo voľbách sľubuje v prípade zvolenia služobnú KRAVU pre každého! Parlamentné voľby na Slovensku sú sledovanou udalosťou aj v zahraničí. A s takýmto bizarným sľubom sa zrejme ešte nikde nikdy nestretli! 25. september 2023 TOS Svet o Slovensku

25. september 2023 TOS Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Kandidát vo voľbách sľubuje v prípade zvolenia služobnú KRAVU pre každého! Parlamentné voľby na Slovensku sú sledovanou udalosťou aj v zahraničí. A s takýmto bizarným sľubom sa zrejme ešte nikde nikdy nestretli!

V rámci predvolebnej kampane zvyknú kandidáti a politické strany nasľubovať hory-doly a z hľadiska reálnosti ide častokrát o nesplniteľné sľu­by.

Medzi najbizarnejšími

Toto je však sľub z kategórie bizarných a všimli si ho aj v zahraničí. „Každý slovenský občan, ktorý bude mať záujem, bude mať právo na služobnú kravu. Tento predvolebný sľub predsedu strany Princíp Mikuláša Varehu patrí určite medzi najbizarnejšie v slovenskej predvolebnej kampani,“ napísal český denník Novinky.cz.

Služobná krava, ktorá by prináležala každému občanovi, ktorý by prejavil záujem, by podľa Varehových predstáv bola buď firemná, obecná alebo štátna, nadojené mlieko bude patriť občanovi.

Vareha, kráľ Zemplína

„Služobné kravy by nás urobili sebestačnými v hovädzom mäse,“ cituje Varehu aj švajčiarsky server laRegione.ch.

Ten pripomína pripomína, že Vareha, samozvaný kráľ Zemplína, bol v minulosti odsúdený za daňové podvody vo výške takmer 60 miliónov eur na jedenásťročný trest, pričom vo väzení strávil deväť rokov.

Zdroj: Dnes24.sk