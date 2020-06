18. jún 2020 MI Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Mal doma 25 hadov. A potom sa stalo, čo nečakal

Aj milovník a náruživý chovateľ hadov môže urobiť fatálnu chybu. Niekedy podcení situáciu a niekedy má proste smolu. Dokazuje to aj prípad zo Španielska.

Zdroj: TASR

Na svete ročne zomrú desaťtisíce ľudí na uštipnutie hadom. Mnohí z nich však žili v Ázii alebo Afrike v oblastiach so zle dostupnou zdravotnou starostlivosťou.

Rýchlosť podania séra proti hadiemu jedu je totiž v takýchto situáciách kľúčová. Tento prípad sa však stal v Španielsku a pacientovi nepomohli ani lekári.

Problém s hadmi

Španielsky portál The Olivepress píše, že v krajine sa v poslednom období vyskytlo viacero problematických situácií s hadmi. Jednu z nich mal na svedomí aj Slovák.

“Polícia zadržala 35-ročného Slováka s pytónom na pláži Malagueta. Vyberal od turistov poplatok päť eur za fotku z hadom,” uvádza The Olivepress.

V tomto prípade sa, našťastie, nikomu nič nestalo, iba úbohý plaz z toho mohol mať stres. Zakrátko sa však podľa portálu stala skutočná tragédia, v ktorej vystupoval iný chovateľ hadov zo Španielska a doplatil na to životom.

Ani séra nepomohli

Mladý španielsky chovateľ hadov (27) musel byť naozaj vášnivý milovník týchto plazov. Portál uvádza, že ich doma v španielskom meste Algeciras mal až 25 kusov. Niektoré z nich boli aj jedovaté a to sa mu stalo osudným.

“Okolo ôsmej hodiny večer ho uhryzol jeden druh ázijskej vretenice. Nie je jasné, ako presne k tomu došlo, ani to, o akého konkrétneho hada išlo,” uvádza španielsky portál. Podľa chovateľov sa to niekedy môže stať pri kŕmení. Had si môže pomýliť ruku s myšou, alebo na nej cíti pach hlodavca.

Bohužiaľ, následné udalosti už poznáme veľmi presne: “Okamžite si zavolal pomoc a odviezli ho do nemocnice, kde ho hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti. Lekári mu podávali až päť rôznych sér, ktoré priviezli zo Sevilly.”

Žiadny z podávaných protijedov však nezaberal a mužov stav sa postupne zhoršoval. Napokon na druhý deň ráno zomrel. Portál dodáva, že zvyšné hady, ktoré zostali v mladíkovom byte, presunuli do miestnej zoo.

Zdroj: Dnes24.sk