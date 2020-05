26. máj 2020 Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Splnili si sladký sen v najhoršom možnom čase

Skoro každý rád maškrtí palacinky a postaviť na tom biznis je dobrý nápad. Nie však v čase prísnych opatrení kvôli koronavírusu. Mladý slovenský pár to riskol.

Zdroj: FB Spago Creperia Gloucester

Slováci sa v zahraničí nestratia dokážu tam rozbehnúť aj vlastný biznis na zelenej lúke. To je prípad aj Mišky a Pavla, ktorí už 14 rokov spokojne žijú v anglickom meste Gloucester.

Stretli sa ako študentská láska a dnes už spolu vychovávajú sedemročného syna. Ich vzťah nepochybne utužujú aj spoločné záujmy a sny. Jedným z nich bolo založiť si malý podnik, kde by mohli ľuďom servírovať niečo dobré a kvalitné. Kto mohol vedieť, že sa trafia zrovna do pandémie koronavírusu?

Veľký sen

Každá reštaurácia potrebuje predovšetkým zákazníkov. Ale kde ich vziať, keď kvôli koronavírusu musia všetci sedieť doma? Miška s Pavlom sa nedali odradiť a v anglickom Gloucestri otvorili svoju novú palacinkáreň s názvom Spago v polovici mája, keď boli ulice vymreté a ľudia sa stravovali doma.

“Spago je pre nás jeden veľký sen, ktorý sa však splnil v zlom čase,” hovorí Miška pre portál Gloucestershi­reLive. Z vlastnej skúsenosti dodáva, že v živote si skrátka môžete naplánovať čokoľvek, ale nikto nemohol dopredu počítať s pandémiou koronavírusu.

Napriek tomu sa nedali odradiť a anglický portál označil otvorenie ich palacinkárne za “odvážne rozhodnutie ísť za svojím snom, po ktorom túžili 20 rokov.”

Poďte na kávu!

Keď Spago prvýkrát otvorilo dvere podniku, žiadni zákazníci neprišli. Majitelia museli okamžite presedlať na telefonické objednávky a donášku jedla, hoci to vôbec nemali v pláne. “Bolo to pre nás veľmi ťažké, pretože zákazníci poznali iba našu konkurenciu a my sme boli úplne noví na scéne,” cituje portál Mišku.

Mladí Slováci sa však nevzdali a dúfajú, že ich biznis sa čoskoro rozbehne.

“Nechceme ľudí povzbudzovať, aby vychádzali z domu. Ale ak už pôjdu na prechádzku popri rieke, kde je náš podnik, môžu si u nás zobrať kávu do ruky,” hovorí slovenská spolumajiteľka.

Zákazníci si v Spagu budú môcť pochutnať na sladkých i slaných palacinkách, španielskom tapas a zapiť to talianskym vínom. Mladí majitelia sľubujú, že všetky ingrediencie budú čerstvo dovezené z Talianska a Španielska.

Ilustračné foto

